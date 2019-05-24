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Bugün 11:04 TSİ- Teknoloji G: Bugün 11:05 TSİ

​Teknosa'dan Bayram Kampanyası

Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa, Tupturuncu Kampanyası ile bayram hazırlıklarının tamamlayıcısı olarak teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla ulaşabilme fırsatı sunuyor. Kampanya 24-27 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak.
​Teknosa'dan Bayram Kampanyası mask
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Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa bayrama özel Tupturuncu kampanyası ile ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla sahip olma imkanı sunuyor. Bayram hazırlıklarını tamamlamak ya da bayramda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler 24-27 Mayıs tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona notebooktan küçük ev aletleri ve kişisel bakıma kadar birçok ürüne kampanyalı fiyatlarla tüm Teknosa mağazalarından ve teknosa.com üzerinden erişebilecekler.

Teknosa Tupturuncu kampanyası kapsamında televizyonunu yenilemek isteyenler için yüzde 25 oranında indirimler sunuyor. Notebook ve akıllı telefon alışverişi için avantajlı fırsatlar yaratan kampanyada HP AMD A9 notebook yüzde 20 oranında indirimle 2.999 TLye sunulurken iPhone7 Plus 32 GB akıllı telefon da 3.999 TLye satılıyor. Samsung Galaxy A20 akıllı telefon alanlar ise 299 TL değerinde Preo RQ77-21 model dronea 1 TLye sahip olabiliyor.

Teknosa bayram tatiline keyif katacak teknoloji ürünlerini de tüketicilerle buluşturuyor. Müzik dinlemeyi sevenler kampanya kapsamında JBL GO bluetooth hoparlöre yüzde 25 Preo My Sound MS15 kablosuz kulaklığa ise yüzde 50ye varan indirimlerle sahip olma fırsatı yakalıyor.

Her ihtiyaca yönelik fırsatlar sunan kampanya ile Braun saç sakal şekillendiricisi 100 TLlik indirimle 199 TLden sunulurken Tefal Turbo Pro ütü ise makyaj çantası hediyesi ile birlikte 399 TLden satılıyor. Arnica Tesla Premium toz torbasız elektrikli süpürge de yüzde 40ı aşan bir indirimle avantajlı fiyattan satın alınabiliyor.

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Bugün 11:04 TSİ Ankara- Teknoloji

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