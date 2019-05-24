Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:04 TSİ- Kültür - Sanat G: Bugün 11:22 TSİ

TSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdi

ANKARA'DA bulunan Atılım Üniversitesi Türk Müziği Korosu (TSM) 'Unutulmaz Erol Sayın Şarkıları'nı dinleyicilerin beğenisine sundu.
mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

ANKARA'DA bulunan Atılım Üniversitesi Türk Müziği Korosu (TSM) 'Unutulmaz Erol Sayın Şarkıları'nı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, Orhan Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Şef Coşkun Açıkgöz yönetimindeki konsere, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Mütevelli Heyet üyeleri, dekanlar, bölüm başkanları, akademik ve idari kadro ile çok sayıda davetli katıldı. Atılım Üniversitesi TSM Korosu, usta bestekâr Erol Sayan’ın seçkin eserlerini seslendirdi. Büyük ilgi gören konserde seslendirilen eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu.

"YAŞAYAN EN DEĞERLİ BESTEKÂRLARIMIZDANDIR"

Amatör Korolar Şefi Coşkun Açıkgöz, Türk müziğinin, Türk kültürünün en önemli unsurlarından birisi olduğunu söyledi. Bu kültürün en değerli unsurlarından birinin Erol Sayan olduğunu ifade eden Şef Coşkun Açıkgöz, "Çok değerli ve özel besteleri ve müzik çalışmaları vardır. Erol Sayan yıllarca öğrenci yetiştirdi ve kitaplar yazdı. Yaşayan en değerli bestekârlarımızdandır. Sanatçılarımızı yaşadıkları dönemde bu tarz konserler yapıp, onları onurlandırmamız gerekiyor. Bu konser bunu amaçlamaktadır. Arkadaşlarımla bir süredir çalışıyoruz. Erol Sayan’ın eserlerini tam da onun istediği gibi yorumlamaya çalışacağız. Eserlerini bestelediği şekliyle yorumlanması gerektiği konusunda hassas olan bestekârlarımızdan birisidir" dedi.

Yaşayan bestekârlara hak ettikleri ilgi ve alakayı gösteren bir yolda ilerleyeceklerini kaydeden Şef Coşkun Açıkgöz, çıkış noktalarının bestekârlar ve besteledikleri şarkılara saygı duruşu noktasında olacağını belirtti.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:04 TSİ DHA Ankara- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
TSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdi mask
TSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdi
Sümela Manastırı mask
Sümela Manastırı
Savarona Yatındaki Tarihi Beyaz Piyano Hacettepe'de mask
Savarona Yatındaki Tarihi Beyaz Piyano Hacettepe'de
Galata Kulesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Galata Kulesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Çankaya'da 'Yaza Merhaba Panayırı' mask
Çankaya'da 'Yaza Merhaba Panayırı'
Ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı ışıl ışıl mask
Ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı ışıl ışıl
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları mask
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları
CNN Türk'ten Açıklama Geldi mask
CNN Türk'ten Açıklama Geldi
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği mask
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği
Yeni Kabul Edilen Torba teklifte neler var mask
Yeni Kabul Edilen Torba teklifte neler var
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir? mask
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir?
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı mask
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu mask
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler mask
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Özgün Aydın Kimdir? mask
Özgün Aydın Kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında! mask
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL