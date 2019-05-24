TSM Korosu Erol Sayan’ın eserlerini seslendirdi

ANKARA'DA bulunan Atılım Üniversitesi Türk Müziği Korosu (TSM) 'Unutulmaz Erol Sayın Şarkıları'nı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, Orhan Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Şef Coşkun Açıkgöz yönetimindeki konsere, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Mütevelli Heyet üyeleri, dekanlar, bölüm başkanları, akademik ve idari kadro ile çok sayıda davetli katıldı. Atılım Üniversitesi TSM Korosu, usta bestekâr Erol Sayan’ın seçkin eserlerini seslendirdi. Büyük ilgi gören konserde seslendirilen eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu.

"YAŞAYAN EN DEĞERLİ BESTEKÂRLARIMIZDANDIR"

Amatör Korolar Şefi Coşkun Açıkgöz, Türk müziğinin, Türk kültürünün en önemli unsurlarından birisi olduğunu söyledi. Bu kültürün en değerli unsurlarından birinin Erol Sayan olduğunu ifade eden Şef Coşkun Açıkgöz, "Çok değerli ve özel besteleri ve müzik çalışmaları vardır. Erol Sayan yıllarca öğrenci yetiştirdi ve kitaplar yazdı. Yaşayan en değerli bestekârlarımızdandır. Sanatçılarımızı yaşadıkları dönemde bu tarz konserler yapıp, onları onurlandırmamız gerekiyor. Bu konser bunu amaçlamaktadır. Arkadaşlarımla bir süredir çalışıyoruz. Erol Sayan’ın eserlerini tam da onun istediği gibi yorumlamaya çalışacağız. Eserlerini bestelediği şekliyle yorumlanması gerektiği konusunda hassas olan bestekârlarımızdan birisidir" dedi.

Yaşayan bestekârlara hak ettikleri ilgi ve alakayı gösteren bir yolda ilerleyeceklerini kaydeden Şef Coşkun Açıkgöz, çıkış noktalarının bestekârlar ve besteledikleri şarkılara saygı duruşu noktasında olacağını belirtti.