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Tekzen'den 200 TL ve Üzerine Alışverişe 30 TL İndirim

TEKZENKART sahipleri bayram öncesi kazançlı alışveriş fırsatından 23 Haziran tarihine kadar yararlanacak. Tekzen mağazalarından tek seferde 200 TL ve üzeri alışveriş yapan tüketiciler 30 TL değerinde indirim kazanıyor.
Tekzen'den 200 TL ve Üzerine Alışverişe 30 TL İndirim mask
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Türkiyenin en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen kazandıran alışveriş kampanyası ile müşterilerini bayrama hazırlıyor. Ankara'da Anatoliuım, KC Göksu, Acity ve Atlantis Alışveriş Merkezlerindeki TEKZEN mağazalarından 200TL ve üzeri alışveriş yapan tüm TekzenKart sahipleri 30TL değerinde indirim kazanıyor.

Kampanya kapsamında kazanılan 30 TL indirim 50 TL alt limitli bir sonraki alışverişte 26 Haziran tarihine kadar kullanılabiliyor.

Kaliteli ve uygun fiyat seçenekleri ile on binlerce ürünü müşterilerine sunan Tekzende tüketiciler bahçe mobilyalarından kullanışlı mutfaklara pratik ev gereçlerinden modern banyolara dekorasyon ürünlerinden boyaya beyaz eşyadan hırdavata kadar geniş ürün seçenekleri ile aradıkları birçok ürünü bulabiliyor.

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