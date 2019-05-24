Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:14 TSİ- Gündem G: Bugün 11:23 TSİ

Avukatların Öcalan'la Görüşmesinin 'Çözüm Süreci' veya İstanbul Seçimi İle İlgisi Yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin İstanbul seçimiyle veya çözüm süreciyle bağdaştırılamayacağını söyledi.
Avukatların Öcalan'la görüşmesinin 'çözüm süreci' veya İstanbul seçimi ile ilgisi yok mask
Büyütmek için resme tıklayın

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin İstanbul seçimiyle veya çözüm süreciyle bağdaştırılamayacağını söyledi. Gül, "Avukatı ile ilgili mahkemece hukuki bir engel vardı, bu karar kaldırıldı. Bu çerçevede yapılan bir görüşmedir. Mahkemece verilmiş, bir avukatla yapılan görüşme çerçevesindedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin (AYD) düzenlediği iftar programı sonrası, medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararının ardından, birçok çevrenin karar gerekçesini görmeden YSK'yı yerden yere vurduğunu söyledi.

Gül, "Artık gerekçe üzerinden hukuki değerlendirme yapılacaktır. Bundan sonra milletin hakemliğine gidilmesine karar verilmiştir. Sözü söyleyecek olan İstanbul seçmeni, sonuca da herkes saygılı olacak muhakkak. Adalet Bakanı olarak bu kadarını söylemiş olayım" dedi.

' VİZE MUAFİYETİ GİRİŞİMLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Gül, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan diyaloğunda olumlu adımlar atmasına rağmen beklenen gelişmelerin görülemediğini fakat çabaların sürdürüleceğini söyledi. Terörle mücadele çalışmalarını zaafiyete uğratmadan yapılacak düzenlemeler üzerinde çalışıldığını aktaran Gül, "Uygulamadan ya da mevzuattan kaynaklı yapılabilecek adımları çalıştık.

Avrupa Parlamentosu'nda seçim gündemi var. Cumhurbaşkanımız da Reform Eylem Grubu'nu topladı. Evrensel hukuku uygulayan, Avrupa ile yapılan sözleşmelere sadakatle bakan yaklaşımımızı teyit ettik. Ortak hukukun gerektirdiği tüm çalışmalara özgüvenle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmayacağız; ama ortak bir yerde birtakım metinlerimiz var, onları da gündeme alacağız. Bununla, vize muafiyeti girişimlerini tamamlamış olacağız" diye konuştu.

AF TARTIŞMALARI

Kamuoyunda yer alan af yasası ve ceza indirimi tartışmaları üzerine konuşan Bakan Gül, af konusunun, şartlı tahliye, denetimli serbestlik gibi infaza ilişkin düzenlemelerden farklı olduğunu belirterek, "Afla ilgili bir düzenlemenin üzerinde çalışılmadığı Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildi. Tabii bu, Meclis'in takdirinde olan bir husus. MHP'nin teklifi de aftan ziyade infaza yönelik, takdir ne olur, partimizin vereceği bir karar" şeklinde konuştu.

ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ

Bakan Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin İstanbul seçimiyle bağdaştırılacak bir tarafının olmadığını, çözüm sürecinin yeniden başlayacağına dair yapılan yorumların da altının boş olduğunu söyledi. Terörist Öcalan'ın ocak ayında da ailesiyle görüştüğünü hatırlatan Gül, "Avukatı ile ilgili mahkemece hukuki bir engel vardı, bu karar kaldırıldı. Bu çerçevede yapılan bir görüşmedir. Mahkemece verilmiş, bir avukatla yapılan görüşme çerçevesindedir" dedi. 

Gül, görüşmelerin periyodik hale getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "Bunu, cezaevinin durumu ve hukukun gerektirdiği ölçüler takdir edecektir" diye cevap verdi.

YARGI REFORMU

Gül, yargı reformu konusunda yapılan çalışmaların, 7 bölgede yaptırılan anketlerle vatandaşların görüşlerinin alınarak şekillendirildiğini söyledi. Gül, "Vatandaştan adliye çalışanına, hâkim, savcı, gazeteci, her kesime sorduk. Daha güzel fikirlerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Reformlar bir seferde yapılıp biten şeyler değil, bu ne ilk, ne son olacak. Zaman içinde yenileri yapılacak. Darbe girişiminden çıktık, OHAL dönemi sona erdi. 2023’e kadar bir yol haritası bu. Türkiye’nin adım adım daha özgürlükçü, demokratik olması adına geliştirdiği hakların, özgürlüklerin güvence altına alınacağı bir yol haritası, bir felsefe bu" diye konuştu. 

' SÜRESİZ NAFAKA ADİL DEĞİL'

Süresiz nafaka uygulamasının adil bir tarafı olmadığını söyleyen Gül, konunun objektif kriterlerle ve adalet ölçüsü içinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Konu üzerine yapılan çalışmaların son aşamasına geldiğini kaydeden Gül, "Alt-üst sınırları hâkim hangi kriterlere göre belirleyecek, çalışıyoruz. Temel mesele, aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda tarafların örselenmemesi" diye konuştu.

Bugün 11:14 TSİ DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Küba BüBÜYÜKELÇİSİ TAŞDELEN’İ ZİYARET ETTİ mask
Küba BüBÜYÜKELÇİSİ TAŞDELEN’İ ZİYARET ETTİ
Keçiören'de Konuk Şehir: Elazığ mask
Keçiören'de Konuk Şehir: Elazığ
İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödüllü terörist yakalandı mask
İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödüllü terörist yakalandı
Adalet Bakanı Gül Ulucanlar'da mask
Adalet Bakanı Gül Ulucanlar'da
Keçiörenli Çocuklardan 50 Adet Kuş Yuvası mask
Keçiörenli Çocuklardan 50 Adet Kuş Yuvası
Geleceğin Kick Boksçuları Başkan Demirel'i Ziyaret Etti mask
Geleceğin Kick Boksçuları Başkan Demirel'i Ziyaret Etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları mask
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları
CNN Türk'ten Açıklama Geldi mask
CNN Türk'ten Açıklama Geldi
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği mask
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği
Yeni Kabul Edilen Torba teklifte neler var mask
Yeni Kabul Edilen Torba teklifte neler var
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir? mask
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir?
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı mask
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu mask
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler mask
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Özgün Aydın Kimdir? mask
Özgün Aydın Kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında! mask
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL