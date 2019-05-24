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Keçiören'de Konuk Şehir: Elazığ

Keçiören Ramazan etkinlikleri, Elazığ yöresi halk oyunları, Türk Halk Müziği konserleri ve beraberinde çeşitli gösterilerle devam etti.
Keçiören'de Konuk Şehir: Elazığ mask
Keçiören'de Konuk Şehir: Elazığ mask
Keçiören'de Konuk Şehir: Elazığ mask
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ALTINOK: ELAZIĞ KÜLTÜRÜNÜ HERKES YAZAMAZ, OKUYAMAZ, ANLAYAMAZ

Keçiören’de Ramazan ayının manevi coşkusunun her gün ayrı bir güzellikte yaşandığını belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Anadolu’muzun güzel ili kalemiz olan, doğumuzun gözbebeği Elazığ’ı konuk ettik. Elazığ kültürü derin ve zengindir. Bu zenginliği herkes yazamaz, okuyamaz, anlayamaz” dedi.

KEÇİÖREN’DE HALK OYUNLARI VE TÜRK HALK MÜZİĞİ ŞÖLENİ

Kalaba Kent Meydanındaki etkinlikler kapsamında Elazığ Kültür Evi’nin açılışını, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Elazığ Harput Kültür Derneği Başkanı Süleyman Kürklüoğlu, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Eroğlu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu Müdürü Hasan Öztürk ile birlikte gerçekleştirdi.

ELAZIĞ, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SEMBOL ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR

Etkinliğe katılan vatandaşlara hitap eden Başkan Turgut Altınok, “Elazığ, birlik ve beraberliğimizin sembol şehirlerinden biridir. Elazığ, zengin bir kültüre sahiptir. Eski bir medeniyettir. Medeniyetlerin beşiği olan illerimizden biridir. Her tarafı ayrı bir güzelliktir. Ülkemize sanatçılar, şairler, edebiyatçılar yetiştirmiş bir ilimizdir. Elazığ kültürü derin ve zengindir. Bu zenginliği herkes yazamaz, okuyamaz, anlayamaz. O kadar derindir ki Elazığ kültürü, okyanus gibidir. Bizi bizden götürecek güzel bir kültürdür. Elazığ demek yiğit demektir, mert demektir” diye konuştu.

YENİ KERBELALAR YAŞAMAYALIM

İslam coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşına ilişkin de değerlendirmede bulunan Altınok, “‘Arap Baharı’ dediler, senaryo yazdırlar, kışı getirdiler. Senaryoyu yazanlar Müslümanların gülmesini istemezler. ‘Bahar’ dediler, kan, gözyaşı ve felakete davetiye çıkardılar. Ramazan-ı Şerif, İslam coğrafyasında zulüm altında olan, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin uyanışına ve kurtuluşuna vesile olsun. Bütün insanlığa hayırlar getirsin” ifadelerini kullandı.

Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bize bu vatanı hediye eden devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı, yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yeni Kerbelalar yaşamamak için sınırımızda yanan ateşi iyi görmemiz gerekiyor. Bizim gidecek bir vatanımız yok. Vatan elden giderse kendimizi teknelerle denizlerin ortasında buluruz. O yüzden devletimizin, milletimizin ve istiklalimizin kıymetini bilelim. Kürt, Türk, Alevi, Sünni oyununa gelmeyelim. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk, ‘Mevzu vatansa, gerisi teferruattır.’ Devletimiz, milletimiz, ezanlarımız kıyamete kadar var olsun İnşallah. Bu geceyi bizimle birlikte düzenleyen dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Rahmet, mağfiret ve duaların kabul olduğu mübarek Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum.”

ŞİİR VE TÜRKÜLERLE COŞTULAR

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Eroğlu'nun gerçekleştirdiği şiir dinletisinin ardından sahneye çıkan Ankara Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu Müdürü Hasan Öztürk ise söylediği türkülerle etkinliğe katılan ailelere coşkulu bir gece yaşattı.

Bu arada Keçiören Belediyesi Ramazan etkinliklerinin düzenlendiği alana iftardan sonra gelen vatandaşlar, stantlardan alışverişlerini yaparken diğer yandan da etkinlik alanındaki sahnede sergilenen oyunlarla doyasıya eğlendi.

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Bugün 11:19 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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