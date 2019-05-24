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Akıllı Ford robotu otonom araçlara ilham verecek

-Ford’un çığır açan otonom teslimat robotu Digit, insan gibi görünüp insan gibi yürüyor
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İSTANBUL(AA) - Otonom araçlar dünyasında Agility Robotics ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren Ford, dünyayı derinden etkileyecek keşiflere imza atıyor.

Ford'dan yapılan açıklama göre, Agility Robotics ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan Digit isimli akıllı robotu görücüye çıkarıldı.

Hafif bir malzemeden üretilen sadece 20 kg ağırlığındaki robot, engebeli arazilerde rahat biçimde yürüyebiliyor ve engelleri dengesi bozulmadan aşabiliyor. Otonom teslimat robotları için hayati olan bu özelliğin yanı sıra, Digit benzersiz bir tasarıma da sahip ve kendi kendine katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşabiliyor.

Otonom robot, teslimat yapılacak olan evin önüne kadar nereye gitmesi gerektiğini ve oraya nasıl gidileceği bilgisi ile donatılmış olan sürücüsüz bir araç tarafından taşınıyor. Son noktaya ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgi kablosuz olarak iletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Ford Araştırma, Mühendislik ve Teknoloji’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Ken Washington, Digit’le ilgili olarak “Işık ve mesafe sensörü LİDAR ve stereo kameralarla donatılmış olan Digit, temel senaryolar dahilinde engelleri aşarak araçtan paketi bırakacağı kapı önüne kadar rahatlıkla ulaşacak kapasiteye sahip. Agility ile işbirliğimiz sayesinde, Digit’in sürücüsüz araçlarla en iyi şekilde nasıl çalışacağını ve bu yeni teslimat metodunu geleceğe daha iyi biçimde taşımanın yollarını bulmak için durmaksızın çalışıyoruz,” dedi.

Bugün 11:25 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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