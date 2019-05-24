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Başkent’te Türk ve Mülteci Kadınlara Özel Etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ''Yerel Eşitlik Eylem Planı'' kapsamında Mülteci ve Sığınma Evleri'nde kalan kadınlara özel bir etkinlik programı düzenledi.
Başkent’te Türk ve Mülteci Kadınlara Özel Etkinlik mask
Başkent’te Türk ve Mülteci Kadınlara Özel Etkinlik mask
Başkent’te Türk ve Mülteci Kadınlara Özel Etkinlik mask
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ANKARA Kent Gezisinin ardından Kent Orkestrası müzik dinletisiyle keyifli  bir gün geçiren kadınlar, iftar yemeğinde de bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında Mülteci kadınlarla Türk kadınlarını ortak bir etkinlikte bir araya getirdi.

Kültürler arası diyaloğu artırmak ve güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kadınlar, Ankara turu ile keyifli bir gün geçirdi.

Dolu Dolu Bir Gün

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında yürütülen projeye katılan kadınlarla, Büyükşehir Sığınma Evleri’nde kalan şiddet mağduru kadınların buluştuğu etkinlik, çeşitli sosyal aktivitelerle gün boyu devam etti.

Ankara kent gezisi ile başlayan programda; Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü, Melike Hatun Camii ve Vakıf Eserleri Müzesini gezen kadınlar, kent tarihi hakkında ayrıntılı bilgi aldılar.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından Büyükşehir Sığınma Evleri’nde kalan kadınlar için her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine bu yıl ilk kez mülteci kadınlar da davet edildi.

Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeği, Kent Orkestrası müzik dinletisi ile sona erdi.

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Bugün 11:28 TSİ Ankara/ Çankaya- Kadın

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