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Cinderesi'nde Kentsel Dönüşüm

Cinderesi bölgesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Altındağ Belediyesi, imarlı yol açım çalışmalarına başladı.
Cinderesi'nde Kentsel Dönüşüm mask
Cinderesi'nde Kentsel Dönüşüm mask
Cinderesi'nde Kentsel Dönüşüm mask
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kira yardımı müjdesi alan hak sahiplerine bir müjdeli haber daha geldi. 4 ay içerisinde konut temellerinin atılmasının planlandığı bölgede Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekipler imarlı yolların açım çalışmalarına başladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla Cinderesi bölgesinde çalışmaya başlayan ekipler ilk olarak; 1829, 1812 ile 1807. cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını yürütüyor. Cinderesi bölgesinde toplamda 2 bin 576 metre uzunluğunda imarlı yolun açılması hedefleniyor. Yol açım çalışmaları tamamlandıktan sonra bölge inşaat faaliyetlerine hazır hale getirilecek.

Balcı, ''Amacımız Vatandaşların Mutlu Olduğu Bir Cinderesi İnşa Etmek''

Planlı bir şehirleşme için çalıştıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi ilçenin hemen hemen her ilçesinde bir çalışma yürütüyor. Kimi ekiplerimiz asfalt serim işini yürütürken kimi ekiplerimiz ise imar yolu açım çalışmaları yürütüyor. Cinderesi de bu bölgelerden birisi. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki hak sahiplerine kira yardımı müjdesi vermiştik. Cinderesi’nde inşaatların başlayabilmesi için ekiplerimiz bölgede yol açım çalışmaları yapıyor. İnşallah hak sahiplerine konutlarını en kısa sürede verilmesini sağlayacağız. Amacımız sosyal donatılarıyla vatandaşların mutlu olduğu bir Cinderesi inşa etmek” ifadelerini kullandı.

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Bugün 11:36 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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