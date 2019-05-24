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NBA'de yılın 5'leri Belli Oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde yılın en iyi birinci, ikinci, üçüncü 5'i ile en iyi savunma 5'i belirlendi.
NBA'de yılın 5'leri belli oldu mask
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Buckslı Giannis Antetokounmpo ile Houston Rocketslı James Harden oyların tamamını alarak 500 puanla yılın en iyi 5'ine seçildi.

Golden State Warriors ile üst üste beşinci kez NBA finallerine kalan Stephen Curry 482 puanla, Oklahoma City Thunderlı Paul George 433 puanla, Denver Nuggetslı Nikola Jokic ise 411 puanla yılın en iyi 5'ine seçilen diğer oyuncular oldu.

NBA'de yılın en iyi birinci, ikinci, üçüncü 5'i ile en iyi savunma 5'i şu oyunculardan oluştu:

Yılın en iyi 5'i: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Paul George (Oklahoma City Thunder), James Harden (Houston Rockets), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yılın en iyi ikinci 5'i: Kevin Durant (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Toronto Raptors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Yılın en iyi üçüncü 5'i: Rudy Gobert (Utah Jazz), Blake Griffin (Detroit Pistons), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Yılın en iyi savunma 5'i: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks), Paul George (Oklahoma City Thunder), Rudy Gobert (Utah Jazz), Marcus Smart (Boston Celtics).

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