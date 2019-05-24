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Flaş Haber: Yeni askerlik sistemi teklifi, komisyondan geçti

BEDELLİ askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen, uzun dönem askerliği 12 ay olarak öngören yasa teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.
Flaş Haber: Yeni askerlik sistemi teklifi, komisyondan geçti mask
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BEDELLİ askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen, uzun dönem askerliği 12 ay olarak öngören yasa teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzası ile sunulan, 65 maddelik 1111 Sayılı Askeri Kanunu’nda değişiklik öngören teklifi görüşerek kabul etti. Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa teklifi ile 20 yaşını dolduran ve üstünde olanlar, bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen ve bu hakkı kullananlar sonradan vazgeçme hakkına sahip olamayacak. Yurt dışında bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, kanunlarda belirtilen şartları taşımak kaydıyla bedelli hakkını kazanmış olacak. Bakaya ve asker kaçakları olanlar bir kez bedelli askerlikten yararlanma hakkına sahip olacaklar. Vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

İstekli olanlardan Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını silah altına alınmadan önce Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

ASKERLİK SÜRESİ 6 AY

Teklife göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Yeni askerlik sisteminde 'yedek astsubay' olacak. 

AYNI ANDA ASKERLİK SIRASI GELEN KARDEŞLER

Geçici rahatsızlıkları veya hapiste bulunmaları nedeniyle askere sevki mümkün olmayanların iyileşinceye veya tahliye oluncaya kadar, kanunla belirlenen yaşlar ile sınırlı olmak üzere; eğitim öğretimine devam edenlerin öğrenimleri süresince; sanatta yeterlilik, doktora veya ihtisas yapanlar ile çalıştıkları bilim dallarında dünya ölçüsünde bir yenilik getiren orijinal çalışmalarda bulunanlar, aktif spor hayatına devam edenlerin askerlikleri ertelenebilecek. Düzenleme ile iki kardeşin aynı anda silah altına alınma sırası gelmesi halinde anne veya babanın görüşüne başvurularak, taleplerine göre kardeşlerden birinin askere alınmasının ertelenmesi de öngörülüyor.

TEKNOLOJİ VE MEDYA KULLANILACAK

Düzenleme ile tasarruf edilmesi amacıyla yoklama, kaçak tespit etme gibi durumlarda kişilere tebligat gönderilmeyecek. Teknoloji ve iletişim imkanlarının artması ve yaygınlaşması nedeniyle yükümlülere münferit tebligat yapılmayarak, zaman, emek ve para tasarrufu sağlanacak. Duyurular, ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanallarınca yayınların en çok izlendiği saat diliminde yayınlanacak. Ayrıca e-devlet sisteminden ilan edilerek vatandaşların bilgi sahibi olması sağlanacak ve böylece cezalı duruma düşmesi engellenecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken, şehit olanların erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlere tanınmış bulunan askerlik muafiyet hakkı devam edecek.

SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLAR

22 yaşından sonra Türk vatandaşlığına alınanlar, doğrudan askerlik hizmetinden muaf tutulacak. 22 yaşından küçükler ise Türkiye'de askerlik hizmeti yapmak mecburiyetinde olacak. Ancak geldiği ülkede askerlik hizmeti yapanlar, bu hizmeti yerine getirmiş sayılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler, bu hizmetlerinin sayılarak ayrıca Türkiye'de mükerrer olarak askerlik yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINCA BELİRLENECEK

Düzenleme ile seferberlik ve savaş halinde ihtiyaca göre terhis tarihi, Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bugün 11:44 TSİ DHA Ankara- Gündem

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