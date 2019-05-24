Trump Kültür ve Gösteri Merkezinde Fatih Erkoç Konseri

Fatih Erkoç Trump Kültür Ve Gösteri Merkezinde Sevenleriyle Buluştu

İstanbul Gelişim Orkestrası ile birlikte 1971 yılında "Nihayet" adlı ilk albümünü çıkaran Fatih Erkoç, kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev aldı. 11 yıl Norveç'te kaldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan sanatçı, 1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışmaları'nda sırasıyla "Yol Verin A Dostlar" ve "Sen ve Ben" isimli şarkılarıyla iki kez birincilik kazandı.

6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT hafif müzik ve caz orkestrasında bulunan Fatih Erkoç, birçok kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı ve bir süre TRT'de "Yankılar" isimli müzik programına da imzasını attı.Trump Kültür ve Gösteri merkezinde sahne alan Fatih Erkoç dünden bugüne en sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen müzikseverler için seslendirdi.

Haber:Estergon Karagöz/İstanbul