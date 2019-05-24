Süper Lig'de Bu haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
21.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)
21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
Yarın:
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)
26 Mayıs Pazar:
19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz