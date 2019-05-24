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Süper Lig'de Bu haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. İşte Süper Lig'de Bu haftanın programı.
Süper Lig'de Bu haftanın programı mask
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

21.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

Yarın:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Bugün 11:47 TSİ AA İstanbul- Spor

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