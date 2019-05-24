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"Demir bileğiyle" dünyayı devirmek istiyor

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birincilik, sağ kolda da ikincilik elde eden milli sporcu Mehmet Paltacı, başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak amacında Milli sporcu Mehmet Paltacı: "Dünya Şampiyonası'nda inşallah Türk'ün gücünü gösterip, İstiklal Marşı'nı dinleteceğim"
"Demir bileğiyle" dünyayı devirmek istiyor mask
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SALİM TAŞ - Hatay'da iki yıl önce eğitim gördüğü okulunun rehber öğretmenin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan ve Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik kürsüne çıkan 17 yaşındaki milli sporcu Mehmet Paltacı, başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor.

Hatay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet, öğretmenin gücünü keşfetmesi üzerine bilek güreşi sporuna başladı.

Bugüne kadar çeşitli turnuvalara katılarak dereceler elde eden Mehmet, mayıs ayı içerisinde Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç erkekler 65 kiloda sol kol kategorisinde birincilik ve sağ kol kategorisinde de ikincilik elde etti.

Kasım ayı içerisinde Romanya'da düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren Mehmet Paltacı, başarısını altın madalyayla süslemek istiyor.

Milli sporcu Mehmet Paltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır sürdürdüğü bilek güreşi sporunda katıldığı çok sayıda yarışmada dereceler elde ettiğini söyledi.

Mehmet, haftada 4 gün zorlu antrenmanlar yaparak yarışmalara hazırladığını belirterek katılacağı şampiyonlarda başarılara imza atmak istediğini dile getirdi.

- "Türk'ün gücünü gösterip, İstiklal Marşı'nı dinleteceğim"

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösterdiğini ifade eden Mehmet, şunları kaydetti:

"Daha önce sporla hiç alakam yoktu. Öğretmenimin beni keşfetmesiyle bilek güreşine başladım ve kendimi geliştirdim. Spora başladıktan sonra antrenörümle tanıştım. Hocamın desteğiyle Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Avrupa Şampiyonası'nda Türk'ün gücünü gösterdim. İstiklal Marşı'nı dinletip, bayrağımızı göndere çektirdim. Dünya Şampiyonası'nda inşallah Türk'ün gücünü gösterip, İstiklal Marşı'nı dinleteceğim."

Milli sporcu Paltacı'nın antrenörü Uğur Abdurrahman Demircan ise Mehmet'i Hatay'da yapılan bölge şampiyonasında gördüğünü ve beraber çalışma teklifini kabul etmesiyle çalışmaya başladıklarını belirtti.

Demircan, Mehmet'in çok hırslı ve çalışkan olduğunun altını çizerek, onun elde ettiği başarılarla daha da gurur duyduğunu kaydetti.

Bugün 12:00 TSİ AA Hatay- Spor

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