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Taşdelen, Lösemili Çocuklarla Bir Araya Geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatörü Hülya Ünver, lösemili çocuklar ve ailelerini de makamında konuk etti.

Taşdelen, Lösemili Çocuklarla Bir Araya Geldi mask
Taşdelen, Lösemili Çocuklarla Bir Araya Geldi mask
Taşdelen, Lösemili Çocuklarla Bir Araya Geldi mask
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Çankaya merkezli bir sivil toplum örgütü olarak Çankaya Belediyesi ile daha geniş anlamda işbirliği yapmak istediklerini belirten Ünver, lösemi ve farkındalık etkinliklerinin yanı sıra ortak projeler geliştirmeyi de önerdiler.

Lösemili çocuklar ile yaptıkları çalışmaları takdirle izlediğini belirten Taşdelen, “LÖSEV ile işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, çok sayıda çalışmayı birlikte hayata geçirebiliriz” dedi.

Taşdelen ayrıca gün içerisinde Trabzonlular Vakfı Başkanı Bilgin Aygül, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Başkanı Füruzan Bilir ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya geldi.

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