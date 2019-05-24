Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:59 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:00 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Sandığın Hakkını Vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimi hakkında, "Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Sandığın Hakkını Vereceğiz mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, "Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbenin ardından cuma namazını kıldı.

Namazın ardından Erbaş tarafından okunan duadan sonra kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

Ramazanın mübarek olması temennisinde bulunan Erdoğan, cuma gününde açılan caminin Eyüpsultan'a ve tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.

Külliyenin maksadına uygun kullanılması temennisini dile getiren Erdoğan, Eyüpsultan'a güzel bir eser kazandırılmış olduğunu belirterek, Allah'tan Torun ailesinin sadaka-i cariyesini kabul etmesini istedi.

Caminin yer aldığı bölgenin yoğun şekilde geliştiğini anlatan Erdoğan, Osmanlı'dan beri kültürde önce merkezde camiler ve mescitlerin yer aldığını, sonrasında binaların yapıldığını ancak burada önce binalar, sonrasında da caminin inşa edildiğini kaydetti.

Erdoğan, caminin erkek-kadın mescidi ve konferans salonuyla adeta bir külliye gibi faaliyette bulunacağını dile getirerek, etrafının da Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğinin teşkil ettiğini söyledi.

Başta müftülük olmak üzere görev yapacakların bu işin hakkını vermeleri gerektiğini belirten Erdoğan, "Buralardan yetişecek yavrularımız bizler için büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle de tekrar Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın alem-i İslam'ın intibahına, ittihadına vesile olmasını da Rabb'imden niyaz ediyoruz." diye konuştu.

"İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntılı bir ramazan geçirildiğini vurgulayarak, Suriye'de, Arakan'da, Afganistan'da ve Libya'da olsun tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntıların da aşılması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım."

Erdoğan'ın çağrısıyla tüm şehitler için dua okundu.

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, selamladığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bugün 15:59 TSİ AA İstanbul- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Erdoğan: Siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır mask
Erdoğan: Siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır
CNN Türk'ten Açıklama Geldi mask
CNN Türk'ten Açıklama Geldi
Bakan Gül: Adalet Bakanlığına 11 Bin Yeni Personel Alınacak mask
Bakan Gül: Adalet Bakanlığına 11 Bin Yeni Personel Alınacak
Bakan Akar: Ülkemizin birliği için omuz omuza mücadele içindeyiz mask
Bakan Akar: Ülkemizin birliği için omuz omuza mücadele içindeyiz
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Asıl kaybeden o fotoğrafta yer almayan olacak mask
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Asıl kaybeden o fotoğrafta yer almayan olacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir? mask
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir?
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları mask
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları
CNN Türk'ten Açıklama Geldi mask
CNN Türk'ten Açıklama Geldi
Yeni Kabul Edilen Torba teklifte neler var mask
Yeni Kabul Edilen Torba teklifte neler var
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği mask
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı mask
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu mask
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler mask
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Özgün Aydın Kimdir? mask
Özgün Aydın Kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında! mask
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL