Beypazarı'nda Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Ankara'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Beypazarı'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Yeşil alanların beyaza büründüğü ilçede ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü.