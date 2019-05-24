Ankara'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Beypazarı'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Yeşil alanların beyaza büründüğü ilçede ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü.
Bugün 16:04 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:05 TSİ
Beypazarı'nda Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ekili araziler zarar gördü.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz