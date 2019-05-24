Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:04 TSİ- Gündem G: Bugün 16:05 TSİ

Beypazarı'nda Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ekili araziler zarar gördü.
mask
mask
Beypazarı'nda Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Beypazarı'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Yeşil alanların beyaza büründüğü ilçede ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 16:04 TSİ DHA Ankara/ Beypazari- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Keçiören'de Konuk Şehir: Elazığ mask
Keçiören'de Konuk Şehir: Elazığ
İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödüllü terörist yakalandı mask
İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödüllü terörist yakalandı
Adalet Bakanı Gül Ulucanlar'da mask
Adalet Bakanı Gül Ulucanlar'da
Keçiörenli Çocuklardan 50 Adet Kuş Yuvası mask
Keçiörenli Çocuklardan 50 Adet Kuş Yuvası
Geleceğin Kick Boksçuları Başkan Demirel'i Ziyaret Etti mask
Geleceğin Kick Boksçuları Başkan Demirel'i Ziyaret Etti
Başkan Demirel'e Amatör Spor'a Katkı Plaketi mask
Başkan Demirel'e Amatör Spor'a Katkı Plaketi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir? mask
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir?
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları mask
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları
CNN Türk'ten Açıklama Geldi mask
CNN Türk'ten Açıklama Geldi
Yeni Kabul Edilen Torba teklifte neler var mask
Yeni Kabul Edilen Torba teklifte neler var
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği mask
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı mask
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu mask
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler mask
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Özgün Aydın Kimdir? mask
Özgün Aydın Kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında! mask
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL