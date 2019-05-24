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Ankara merkezli 8 ilde 'sahte vize' operasyonu: 86 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatleri için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 86 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 86 kişi için 4 gün ek gözaltı süresi verirken, şüpheliler, adliyedeki işlemlerin ardından tekrar emniyete götürüldü.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütünün izine ulaştı. Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği takibe aldı.

GOOGLE'A GÜNLÜK 20 BİN TL ÖDEME

İnternet arama motorlarında 'vize, vize almak istiyorum ve Schengen vizesi' gibi anahtar kelimeler üzerinde arama yapanların, ilk sıralarda yer alan ve aracı kurumların resmi internet sitesi görünümündeki sahte sitelere girdikleri ve online başvuru aracılığıyla kişisel bilgilerini paylaşarak ‘hizmet ücreti’ adı altında ödeme yaptıkları tespit edildi. Şebekenin kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin TL ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi. Ayrıca çete üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden ‘0850’li numaralar kullanarak sahte kurumsal kimlik oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

OPERASYONDA 86 GÖZALTI

Polis, yapılan çalışmalar kapsamında, aralarında çağrı merkezi çalışanlarının da bulunduğu 110 şüphelinin kimliğini belirledi. Savcı Akdeniz'in koordinesinde yürütülen operasyonda Ankara merkezli Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Mardin, Eskişehir, Gaziantep ve Balıkesir'de belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerden 86'sı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar ve doküman ile dijital materyallere el konuldu.

OYUNCU AKASYA ASILTÜRKMEN DE ŞEBEKENİN TUZAĞINA DÜŞMÜŞ

Polis ekiplerinin, aylarca süren takibi sonucu bugüne kadar aralarında sanatçı, doktor ve avukatların da bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran şebekenin aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu tespit edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERE 4 GÜN EK GÖZALTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 86 şüpheli, derinleştirilen soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi alınmak üzere, savcı Akdeniz’in talimatıyla Ankara Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce 86 şüpheli için bugünden itibaren 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Şüpheliler, adliyedeki işlemlerin ardından tekrar emniyete götürüldü.

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Dün 23:46 TSİ DHA Ankara/ Çankaya- Asayiş

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