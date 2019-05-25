İŞKUR Güncel İş İlanları 600 Büro Memuru Alımı Başvuru Şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) dönem dönem iş arayan vatandaşları istihdam etmeye yönelik iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla pek çok ilan gündeme gelmeye devam ediyor. İş arayan vatandaşlar tarafından da sıklıkla takip edilen İŞKUR internet sitesinde, son olarak 600 büro memurunun alınacağı duyuruldu. KPSS şartı olmadan alınacak olan büro memuru ve işçileri için belirlenen başvuru şartları ve bu konuyla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar yazımızın devamında yer alıyor.

İŞKUR güncel iş ilanları başvuru ekranı sayesinde ülkemizdeki pek çok iş arayan vatandaşa umut olmaya devam ediyor. Nitekim ülkedeki işsizliği minimum seviyeye çekmek ve istihdam oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulan ve kuruluşundan bu yana faaliyetlerine ara vermeksizin devam eden Türkiye İş Kurumu, bu alanda yayınladığı işe alım ilanlarıyla işsiz vatandaşlara umut vermeyi sürdürüyor.

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarında her iş arayan vatandaşa hitap edecek şekilde iş ilanlarına rastlamak mümkün. Söz konusu iş ilanları arasında son dönemde öne çıkan işe alım ilanlarından biri de 600 büro memuru alımına yönelik yapılan duyuru.

Bu noktada İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda 14 ila 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında büro memuru alımı gerçekleştirilecek. İş arayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri büro memuru işe alım ilanı hakkında tüm merak edilen detaylar yazımızda…

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden görülebilen ilanlarda bugün itibarıyla personel, işçi ve memur alımı gibi bütün ilanlarda toplamda 55 bin 177 açık iş ilanı bulunuyor. Bu ilanların kapsamında toplamda 120 binden fazla kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna ve özellikle iş arayan vatandaşlara yapılan duyurular, iş ilanları şeklinde yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR özel sektör bünyesine de büro memuru alım işlemlerini sürdürüyor. Ülkemizde özel sektörde faaliyet gösteren şirketler Türkiye İş Kurumu aracılığıyla personel alımını gerçekleştiriyor.

Türkiye Genelinde Büro İşçisi ve Büro Memuru Alımı

Bu doğrultuda kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla gündeme gelen son ilanda Türkiye genelinde olacak şekilde 633 adet büro işçisi, büro memuru ve idari işler personeli kadrolarına eleman alınacağı duyuruldu. Bu ilanlarda iş arayan vatandaşlar arasında ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar açık olan kadrolara başvuruda bulunabilirler.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan büro işçisi, büro memuru ve idari işler personeli işe alım ilanlarında göz önünde bulundurulması gereken başvuru şartları bulunuyor. Her ne kadar adayların eğitim düzeyleri konusunda ilköğretimden lisans seviyesine kadar geniş çapta başvuru imkanı sunulsa da kadrolarda belirtilen şartlara göre iş başvurusunda bulunulması gerekiyor.

Çok sayıda branşın bulunduğu iş ilanlarında, 14 Mayıs ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olan işe alımların ilanları da öne çıkıyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve kamuoyuna duyurulan ilanlara göre ülkemiz genelinde yani Türkiye çapında hemen hemen her ilde olacak şekilde toplamda 663 büro personelinin alınacağı duyuruldu. Bu ilanlara adaylar internet sitesinin aracılığıyla ulaşabilir ve açıkları kayıt hesaplarıyla başvurularını tamamlayabilirler.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Ulaşılır?

Türkiye İş Kurumu’nun ülkedeki işsizliği minimum seviyeye indirmek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Türkiye genelinde 31 Mayıs 2019 tarihine kadar 663 büro personelinin alınacağı açıklanan ilanlar arasında pek çok farklı branşta da ilan bulunuyor. İş arayan vatandaşlara umut ışığı olan İŞKUR’un bu ilanlarının kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekiyor. İş arayan kişiler dilerlerse kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek de boş olan kadrolar hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinde kayıt oluşturarak da internet platformu üzerinden kurumun yayınlamış olduğu tüm ilanlar görülebiliyor. Bu noktada aktif olarak iş arayan vatandaşların derhal İŞKUR e-Şube üzerinden iş başvurularını yapabilirler.

İş arayan kişiler yaşadıkları ildeki açık kadrolar hakkında bilgilere ulaşmak için de aramalarda şehir bilgisini eklemeleri gerekiyor. Bu sayede kendi şehirlerinde açık olan iş kadroları ve branşları hakkında tüm detaylı bilgilere ulaşmaları mümkün oluyor.

Alfa Haber Ajansı (AHA)