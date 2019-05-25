SGK’dan Gurbetçilere Bir Defalık Fırsat!

Yurt dışı borçlanması yapan gurbetçilere kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışı borçlanması bulunan gurbetçi vatandaşlara bir defalık imza kolaylığı sağlıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bu gelişme ile ilgili olarak bilinmesi gereken tüm detaylar yazımızın devamında bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yurt dışı borçlanması yapan gurbetçilerin borçlanma talebinde bulundukları belgeyi imzalamaları önem teşkil ediyor. Çünkü imza olmadan yapılan borçlanmaların kurum nezdinde bir geçerliliği bulunmuyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bir defalık olmak kaydıyla, imzası olmadığı için reddedilmesi gerekirken başvurusu kurum tarafından kabul edilen ve bunun akabinde de emeklilik aylığı almaya başlayan gurbetçi vatandaşlarımızı mağdur etmemek için harekete geçti.

Bir defalığa mahsus olan bu uygulama ile daha önce imzasız olduğu halde sehven işleme konulmuş olan tüm başvurular kabul edilmeye başlandı. Fakat gurbetçi vatandaşların bu noktada dikkat etmesi gereken bir husus var. Daha önce bu şekilde kendilerine emekli aylığı bağlanmış olan vatandaşları mağdur etmemek amacıyla hayata geçirilen bu düzenlemeden sonra gurbetöi vatandaşların imzaları bulunmayan borçlanma talepleri kurum tarafından reddedilerek geri çevrilecek. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışı borçlanmalarına dair bilinmesi gereken tüm detaylar…

Yurt Dışından Emekli Aylığı Alınabiliyor

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, ülkemizde yapılan düzenlemenin ardından yürürlüğe geçirilen 3201 sayılı kanun kapsamında kuruma borçlanma yaparak Türkiye’de emekli maaşı bağlatabiliyorlar.

Gurbetçiler, Türk vatandaşlığında geçen 18 yaşından sonra geri kalan süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanabiliyorlar. Bu borçlanma, yurt dışında herhangi bir ülkede sigortalı olarak çalışılan kayıt altına alınmış süreler ile bu dönemler arasında her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve de ev kadını olarak geçen süreler için uygulamaya konulabiliyor.

Nitekim yurt dışından borçlanarak Türkiye’de emekli aylığı bağlatabilmenin de birtakım şartları söz konusu oluyor. Bunlardan ilki doğal olarak Türk vatandaşı olma şartının yerine getirilmesinin olması öne çıkıyor. Zira borçlanılacak olan süre kapsamında ve borçlanma başvurusu yapılan tarihte de Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunuyor.

Türk vatandaşlığında geçmeyen yurt dışı veya ev kadınlığı süreleri ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre borçlandırılma işlemine tabi tutulmuyor. Bununla birlikte borçlanma başvurusunda bulunan ancak bu esnada Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen veya daha önce Türk vatandaşlığına geçen süreler için yapılan borçlanma taleplerinin tümü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddediliyor.

Çifte Vatandaşlar da Yararlanabiliyor

Türk vatandaşlığının yanında herhangi bir yabancı ülke vatandaşlığı bulunan gurbetçiler, yani çifte vatandaş olarak nitelendirilen kimseler de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Bu noktada hem borçlanma yapılacak olan dönemde hem de borçlanma talebinde bulunulan dönemde Türk vatandaşlığının kanıtlanması için herhangi bir belge istenmiyor.

Çünkü bu ispat Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün veri tabanından bizzat gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla çifte vatandaş olan gurbetçilerin Türk vatandaşlığına dair gerekli olan bilgiler, bu veri tabanından otomatik olarak alınabiliyor.

Vatandaşlıktan Çıkanlar Yararlanamıyor

Bu noktada dikkat çekici olan bir detay da doğuştan Türk vatandaşı olduğu halde sonradan Türk vatandaşlığından çıkan vatandaşlar ile ilgili. Nitekim bu durumda olan gurbetçiler talep tarihinde Türk vatandaşı olmadıkları için borçlanma yapamıyor. Ancak söz konusu vatandaşların Türk vatandaşlığından çıkmadan önce yurt dışında çalışarak edindikleri süreleri kazanılmış hak olarak görüldüğünden sadece bu sürelerdeki borçlanmaları geçerli sayılıyor.

Dolayısıyla Türk vatandaşlığından çıkmayı düşünen gurbetçilerin, Türk vatandaşlığında geçen süreleri bu işlemi gerçekleştirmeden önce borçlanmaları gerekiyor.

Gurbetçi Ev Kadınları Nasıl Borçlanabiliyor?

Yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığı bulunan ev kadınları, evli veya bekar olmaları durumu önemli görülmeksizin sigortalı olarak çalışmadıkları süreler için de borçlanma hakkına sahipler.

Dolayısıyla gurbetçi kadınlar hem sigortalı olarak çalıştıkları dönem için hem de sigortasız oldukları ve çalışmadıkları dönem için istedikleri doğrultuda borçlanma yapabilirler.

Yazılı Talepte Bulunmak Zorunlu Oluyor

Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin borçlanma talebinde bulunurken ilk yapmaları gereken Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinde bulunan “Yurt dışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi”ni doldurup imzaladıktan sonra direkt olarak veya posta aracılığıyla kuruma ulaştırılması zorunlu kabul ediliyor.

Bu noktada başvuru dilekçesinin imzalı olması büyük önem teşkil ediyor. Aksi halde yapılan başvurular kurum tarafından reddediliyor.

Alfa Haber Ajansı (AHA)