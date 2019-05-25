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İnşaattan demir çalarken yakalandılar

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde inşaattan demir çalarken görülen 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
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İnşaattan demir çalarken yakalandılar mask
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İnşaattan demir çalarken yakalandılar

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde inşaattan demir çalarken görülen 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Polisler, inşaattan demir çalarken fark ettiği 3 kişiyi müdahale etti. Polisi gören şüpheliler Ferhat A. (30), Emre K. (18), ve Muhittin U. (19), kamyonete binerek kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında kamyonetle saklanmak için ağaçlık alana giren 3 şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları 20 bin TL değerindeki demir ise inşaat firmasına teslim edildi. 

Bilgi Kutusu

Hırsızlık Nasıl Bir Suçtur?

Kanunda belirtildiği şekilde hırsızlık suçu, başkasının zilyedi altında olan bir taşınır malın, zilyedin rızası ve haberi olmadan ya kendisine ya da herhangi birine fayda sağlaması amacıyla bulunduğu yerden alınıp, kişinin zimmetine geçirilmesine hırsızlık denmektedir. Bu noktada hırsızlık nasıl bir suçtur sorusuna yanıt olarak malvarlığı değerlerine karşı ve ekonomik bir fayda sağlamak adına işlenen bir suçtur yanıtı verilebilir.

Bu konuyla ilgili olarak hırsızlık suçu TCK ilgili maddeleri olan 141. ve 147. maddeleri arasında yer alan hükümler ile düzenlendiği gibi vatandaşların da bilgisine sunulmuştur. Hırsızlık suçu basit hırsızlık suçu ve nitelikli hırsızlık suçu olmak üzere, diğer tüm hukuki boyuttaki suçlar gibi iki farklı alana ayrılmaktadır.

Nitelikli Hırsızlık Nedir?

Hırsızlık suçuyla ilgili olarak internet üzerinde sıklıkla nitelikli hırsızlık nedir sorusunun cevabı aranmaktadır. Nitelikli hırsızlık, açıkta olan malların herhangi bir durumda zilyedin rızası dışında alındığında meydana gelmektedir. Bu noktada hırsızlık nasıl bir suçtur sorusunun cevabı olarak nitelikli hırsızlık 3 yıldan 7 yıla kadar ceza gerektiren suçlar arasında yer almaktadır.

Bugün 09:18 TSİ DHA Ankara- Asayiş

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