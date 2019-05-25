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TÜİK Başkanı Yağan, trafik kazasında hafif şekilde yaralandı

ANKARA'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Yinal Yağan, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.
TÜİK Başkanı Yağan mask
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 ANKARA'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Yinal Yağan, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'da meydana geldi. Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı otomobil, Esenboğa Havalimanı yönüne giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Arka koltukta oturan TÜİK Başkanı Yinal Yağan, hafif yaralanırken, şoförü yara almadan kurtuldu. Yinal Yağan, çağrılan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri

-Otomobil

-Polisin çalışması

-Yol

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Bugün 10:25 TSİ DHA Ankara- Gündem

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