Köse, Öğrencilere Gözleme Yaptı

Demirlibahçe Mahallesi’nde ikamet eden Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İslam Çevik’in “Başkanım arkadaşlarımla sizi sahura çaya bekliyoruz” davetine olumlu karşılık veren Köse, gençlerin misafiri oldu.

Ramazan’dan sonra güveç sözü

Ziyaret esnasında gençlerle samimi bir şekilde sohbet eden Köse’nin sürprizi karşısında şaşıran öğrenciler, “Geleceğini düşünmemiştik ama davetimize icabet edeceğini öğrenince çok sevindik. Hem geldi, hem de gözlemeyi kendi elleriyle yaptı. Çok mutlu olduk” dedi. Kolları sıvayarak ocağın başına geçen Köse, peynirli gözlemeyi gençler için özenle yaptı. Gözlemeleri pişirirken öğrencilik dönemlerini hatırladığını kaydeden Köse, yemek yapımındaki becerisini de ortaya koydu. Kendisini davet eden gençlere Ramazan’dan sonra güveç yapma sözü veren Köse, öğrencilik dönemindeki anılarını da öğrencilerle paylaştı. Köse sahur programı sonrası sosyal medya hesabından, “Bir süredir görüşemedik, özlemişiz gençleri. Çay hazır, sahura bekliyoruz dediler. Biz de gençlerimize ellerimizle gözleme yaptık. Gözlemeler gayet lezzetli, gençlerle muhabbetin keyfi de bambaşka. Yine geleceğiz gençler” diyerek paylaşımda bulundu.