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Altındağlılar Yeni Parkına Kavuşuyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Yıldıztepe’de hizmete girecek olan 21 dönümlük parkı vatandaşlarla gezdi. Başkan Balcı, vatandaşların da talepleri doğrultusunda park içerisinde bazı değişiklikler yaptı.
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Altındağlılar dev bir parka daha kavuşuyor. Altındağ Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi’nde çalışmaların sürdürüldüğü park, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da parktaki çalışmaları inceleyerek mahallelinin fikirlerini aldı. Park çevresinde Yıldıztepe sakinleriyle dolaşan Başkan Balcı, eksikliklerin biran önce giderilmesi için talimat verdi. 21 dönüm arazi üzerine kurulan parkta; çocuklar için oyun alanları da inşa edildi. Çok sayıda bank ve kamelyanın da yerleştirildiği parkta çevre düzenlemeleri de son aşamaya geldi. Yüzlerce fidanın dikildiği park, kurulacak olan güvenlik kamerası sistemiyle 24 saat izlenecek.

Mahallenin Fikirleri Alındı

İlçedeki yeşil alan miktarını artırmak için çok sayıda projelerinin olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “ Vatandaşlarımızın sosyalleşip nefes aldığı yeşil alanlara bir yenisini daha eklemek için ekiplerimiz çalışıyor. Yıldıztepe Mahallemize değer katacak olan bu parkta incelemelerde bulunduk. Mahallelilerin önerilerini dinledik. Çünkü bu parkı kullanacak olan onlar. Bu nedenle hayata geçireceğimiz projeler onların da fikirleri doğrultusunda oluşmalı. Kamelyaların, bankların konumlandırılmasıyla ilgili düşüncelerini aktardılar. Bizde bu doğrultuda park içerisinde bazı değişiklikler yaptık. Söz verdiğimiz gibi Altındağ’ı Altındağlı hemşerilerimizle yöneteceğiz. Herkesin mutlu olduğu bir Altındağ’ı hep beraber oluşturacağız. Parkımız şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Bugün 10:38 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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