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“Uçan Süpürge” 30 Mayıs’a Kadar Devam Edecek

Ankara’da sanatın başkenti olan Çankaya Belediyesi, “22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali”ne ev sahipliği yapıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi, 30 Mayıs’a kadar festival kapsamında düzenlenen birçok etkinlikte sanatseverleri ağırlıyor.
“Uçan Süpürge” 30 Mayıs’a Kadar Devam Edecek mask
“Uçan Süpürge” 30 Mayıs’a Kadar Devam Edecek mask
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Çankaya Belediyesi sanata ve sanatçıya desteğini her alanda sürdürüyor. Ankara’da sanatın başkenti konumunda olan Çankaya, “22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali”ne ev sahipliği yapıyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, festivalin kapanış tarihi olan 30 Mayıs’a kadar festival kapsamında düzenlenen birçok etkinlikte sanatseverleri ağırlıyor.  

Onur Ödülü Algan ile Yavrucuk'a

23 Mayıs’ta, Devlet Opera ve Bale Salonu’nda Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar’ın sunuculuğunu yaptığı gece ile kapılarını açan festivalde, bu yılın Onur Ödüllerinin sahipleri usta sanatçılar Ayla Algan ile Sumru Yavrucuk’un oldu.  Meltem Cumbul ve Pelin Esmer’in Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nü aldığı festivalde Tema Ödülü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na, Genç Cadı Ödülü ise Gözde Çığacı’ya verildi.

Festivalin Adresi Çağdaş Sanatlar Merkezi

Açılış gecesinin ardından başlayan festival kapsamında, dünyanın farklı bölgelerinden kadın yönetmenlerin çektikleri 1721 film arasından değerlendirilen 141 filmlik bir seçki sanatseverlerle buluşacak. Festivalde fimlerin yanı sıra atölye ve panellerde yer alacak.

30 Mayıs’a kadar devam edecek festival kapsamında, atölye ve paneller Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, film gösterimi sonrası oturumları ise Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda yapılacak. Festivalin ayrıntılı programına www.ucansupurge.org.tr adresinden ulaşılabilir.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:15 TSİ Ankara/ Çankaya- Kültür - Sanat

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