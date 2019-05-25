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Haluk Levent, Serabral Palsi Hastası Hayranı ile Düet Yaptı

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) tam destek burslu öğrencileri ücretsiz konser keyfi yaşadı. Şarkıcı Haluk Levent, Ankara'da serabral palsi (SP- beyin felci) hastası hayranı 10'uncu sınıf öğrencisi Gizem Yılmaz'ın çağrısı üzerine, Türk Eğitim Derneği'nin (TED) tam destek burslu öğrencileri için verdiği konserde hayranı ile mini düet yaptı.
Haluk Levent, Serabral Palsi Hastası Hayranı ile Düet Yaptı mask
Haluk Levent, Serabral Palsi Hastası Hayranı ile Düet Yaptı mask
Haluk Levent, Serabral Palsi Hastası Hayranı ile Düet Yaptı mask
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TED'in tam destek burslu öğrencilerinden serabral palsi hastası Gizem Yılmaz'ın, "Haluk Levent abi, bu şarkıyı seninle söylemek istiyorum" diye çağrıda bulunduğu video, sosyal medyada paylaşılarak, Haluk Levent'e de gönderildi. Videoyu izleyen Levent, hayranının çağrısına kulak vererek, TED'in tam destek burslu öğrencileri için Ankara'da ücretsiz konser verdi. TED Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen konserin orkestrasında, TED Ankara Koleji öğrencileri de yer aldı. Haluk Levent, öğrencilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Levent'e alanı dolduran öğrenciler de eşlik etti. Haluk Levent, yaklaşık 2 saat süren konserde genç hayranlarını coşturdu.

DÜET YAPTILAR

Daha sonra Haluk Levent, serabral palsi hastası Gizem Yılmaz ile mini düet gerçekleştirdi. Düet sonrası mutluluğunu paylaşan Gizem Yılmaz, "Çok güzel şeyler hissediyorum. Çok mutluyum" dedi.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ OLUŞMALI'

Haluk Levent ise eğitimde fırsat eşitliğinin oluşması gerektiğini vurgulayarak, "Gizem Yılmaz ve arkadaşlarının çağrısına kayıtsız kalmam mümkün değildi. Bu öğrenciler çok başarılılar. Öğretmen arkadaşlarımız böyle bir proje olduğunu söylediler. Türkiye’deki en önemli durumun eğitim olduğunu ben de bir kez daha tespit ettim. Her şeyden önce eğitim. Onlar için onların yanındayım. Şuanda kesinlikle dünya ile yarışabileceksek, bunun bir tek yolu eğitimden geçiyor. Eğitim demek, sadece okuma-yazma oranı olarak, üniversite sayısının artması olarak görülmemeli, kesinlikle fırsat eşitliğinin oluşması gerekiyor. Dünyayla yarışacaksak, eğitim ile yarışacağız" dedi.

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:42 TSİ DHA Ankara/ Çankaya- Magazin

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