Çarpışma 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Çarpışma 23. Bölüm Özeti

Çarpışma 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Yaşanacak? Çarpışma 23. Bölüm Özeti…

Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Çarpışma dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgiyle takip edilen Çarpışma dizisi, her bölümü aksiyon dolu sahneleriyle hayranlarını ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor.

Çarpışma dizisi son bölümü olan 23. bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarından hayranlarıyla buluştu. Her dakikası heyecan dolu geçen Çarpışma 23. bölüm yine her hafta olduğu gibi nefesler tutularak izlendi. Türk televizyon yapımları arasında en çok beğenilen diziler arasında gösterilen Çarpışma dizisinin hayranları dün akşam ekranlara gelen bölümün ardından merakla gelecek hafta yayınlanacak olan bölümü beklemeye başladı.

Sevilen dizinin yayıncı kuruluşu Show TV’nin Çarpışma 24. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini önümüzdeki günlerde yayınlaması bekleniyor. İşte geniş izleyici kitlesi tarafından merakla beklenen Çarpışma 24. bölüm öncesi en çok dikkat çeken detaylar…

Çarpışma 24. Bölüm Fragmanı

Yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Çarpışma dizisi reyting rekorlarına koşmaya devam ediyor. Türk televizyonlarında görmek istediğimiz ünlü simaların rol aldığı dizide, senaryo her geçen bölümden sonra daha ilgi çekici bir hal alıyor. Zira Show TV ekranlarından yayınlanan her bölümüyle hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Çarpışma dizisi nefesler tutularak izleniyor.

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Çarpışma 23. bölüm de yine önceki haftalarda olduğu gibi büyük bir heyecanla takip edildi. Dizinin yayın esnasında da sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olduğu fark edildi. Sevilen dizinin hayranları sosyal medya başta olmak üzere pek çok internet platformunda bölüm hakkında tartışmalara devam etti.

Çarpışma 24. bölüm dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen dizinin son bölümünün ardından yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ancak sevilen dizinin yayıncı kuruluşu olan Show TV henüz Çarpışma 24. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Show TV’nin önümüzdeki günler içinde hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden reyting rekorları kıran Çarpışma 24. bölüm fragmanı ve tanıtım filmlerini yayınlaması bekleniyor.

Çarpışma 23. Bölümde Neler Oldu? Çarpışma Son Bölüm Özeti…

Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan çarpışma dizinin son bölümü yine nefesleri kesti. Çarpışma 23. bölüm özeti, dizinin son bölümünü kaçıranlar için internet üzerine araştırılan konuların başında geliyor. Ay Yapım’ın imzasını taşıyan Çarpışma dizisinde finale son 1 bölüm kala, dizinin hayranları dizide yaşanan aksiyon dolu sahneleri kaçırmak istemiyor. İşte Çarpışma 23. bölüm özeti…

Kadir silahı doğrulttuğu halde tetiği çekmede tereddütte düşünce, Veli onu kışkırtmaya başladı. Tetiği çekmesi için yaptığı tüm kötülükleri bir bir ona hatırlatan Veli, Kadir’in aklına girmeye çalışır. Bu esnada Zeynep için de zaman git gide daralıyordur. Zira her geçen saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırdığı için hemen harekete geçilmesi gerekmektedir.

Cansız Kadir’i de Tuzağa Düşürüyor

Bu sırada Kadir kontrolünün tamamen kaybetmek üzereyken, son anda karşısına bir fırsat çıkar. Zeynep’e ulaşmak için tek çıkar yol olun bu olduğunu düşünür ve harekete geçer. Cansız, Zeynep’in saklı tutulduğu yeri söylemese de Kadir’i Zeynep’in bulunduğu yere götürmeye ikna olur.

Ardından Zeynep için her geçen dakikanın kritik olduğunu bilerek hızla yola koyulurlar. Zeynep’in bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Cansız, imha edilmesi hiç de kolay olmayan büyük bir bomba düzeneği hazırlamıştır. Lakin Zeynep’in peşinden Kadir’de Cansız’ın bu hain planlarına alet olarak ölüm tuzağının içine düşer.

Kadir ve Zeynep Ölümle Burun Buruna Kalıyor

Kadir ve Zeynep, Cansız’ın bomba düzenekli tuzağına düşünce kurtulma şanslarının tamamen mucizelere bağlı olduğunu fark ederler. Bu esnada Veli, olay yerinden kaçma planları yapan Cansız’ın peşine düşerek onu öldürmek için harekete geçer.

Pusuya yatarak Cansız’ın tuzağa düşmesini bekleyen Veli, Cansız’ı avucunun içine alınca onun üzerine adeta mermi yağdırır. Öte yandan Cemre cezaevine gider ve Demir’in karşısına çıkar. Bu esnada Kerem Cemre’nin en büyük destekçisi olmaya devam eder. Veli İstanbul’dan ayrılmaya karar verdiği anda hiç beklemediği birisinden bir mesaj alır.

Çarpışma Dizisi Eski Bölümlerden Özetler

Çarpışma Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak? Çarpışma Son Bölümde Neler Yaşandı?

Bu hafta 17. bölümüyle ekranlara gelecek olan Çarpışma dizisinin 2. fragmanı da hayranlarıyla buluşturuldu. Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Çarpışma dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Ay Yapım, yapımcılığında ekranlara gelen dizi etkileyici senaryosu ve beğenilen oyunculukları ile kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaştı. Merakla beklenen Çarpışma 17. bölüm öncesi, dizinin hayranları yayınlanan 2. fragmanla yeni bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları topladı.

Çarpışma Fragmanı Yayında!

Yeni bölümde yaşanacakları büyük bir heyecanla bekleyen Çarpışma dizisinin hayranları, yayınlanan 2. fragmanda; Zeynep’in uyuyan Kadir’in elini tutup, korktuğu şeyleri, kaygılarını ve sevgisini usulca açıklıyor. Veli’ çatışmaya giriyor. Selim elindeki silahı Demir ve Belma’ya doğrulttuktan sonra tetiği çekiyor. Kadir, Cansız, Veli ve Zeynep hastane odasında yan ana geliyor. Bunun üzerine dizinin takipçileri “Kadir, Zarif’in Cansız olduğunu ve kendisini Veli’nin vurdurttuğunu öğrenecek mi?” sorusunun cevabını merakla beklemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Çarpışma 17. bölüm 1. fragmanında da; Cansız, Kadir’in başucuna kadar gelip hayatta kalması için dua ediyor. Selim, silahının namlusunu Veli’ye doğru çeviriyor ve ona hayati önem taşıyan sorusunu soruyor. Kerem ile Cemre aşkı, eskisinden daha taze bir şekilde devam ediyor.

Yeni bölüm tanıtım filminde; Cansız’ın Asiye’ye sorduğu Kadir’in olup olmadığı sorusu ve Zeynep’in Veli’nin karşısına dikildiği anlar bu hafta yayınlanacak olan Çarpışma 17. bölüm hakkında ipuçları veriyor. Fragmanın sonunda Cansız’ın sarf ettiği “Artık seni hiç kimse benden alamaz oğlum, ölene kadar beraberiz” sözleri dizinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetiyor.

Çarpışma Bölümde Neler Olacak?

Perşembe akşamları Show TV ekranlarından hayranlarıyla buluşacak olan Çarpışma 17. bölümde, yaralı halde yerde yatan Kadir’in yanına Cansız gelir. Daha sonra Kadir acil olarak hastaneye kaldırılır. Ancak Cansız Kadir için bir kez daha hastaneye gelir. Bunun üzerine Veli de hastaneye gelir ve Zeynep’i karşısında bulur. Cansız’ın Veli’ye hazırladığı büyük bir sürpriz vardır.