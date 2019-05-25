Bizim Hikaye Final Yaptı! Bizim Hikaye Dizisi Nasıl Bitti?

Fox TV’nin en çok sevilen dizilerinden Bizim Hikaye’de sona gelindi. Yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizide geçtiğimiz gün final yapıldı.

Sevilen Bizim Hikaye dizisinin hayranları final bölümünde yaşananlardan ötürü adeta şok geçirdi. Bizim Hikaye 70. bölüm yayın esnasında sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kaçıranlar için Bizim Hikaye final bölümü hakkında tüm bilinmesi gerekenler ve detaylar yazımızda…

Bizim Hikaye dizisinde sona gelindi. Türk televizyon yapımları arasında en çok beğenilen diziler arasında gösterilen Bizim Hikaye, yayın hayatını sonlandırarak geçtiğimiz gün ekranlara gelen son bölümüyle final yaptı. Geniş bir izleyici kitlesi olduğu bilinen Bizim Hikaye dizisinin final bölümü Fox TV ekranlarından yayınlanırken, dizinin hayranları da sosyal medyada diziyi en çok konuşulan konular arasına çıkarmayı başardı.

Final bölümü süresince sosyal medya başta olmak üzere birçok internet platformunda trend konular arasında yer alan Bizim Hikaye, final bölümünde yaşananlar hala konuşulmaya devam ediyor. Zira yayın hayatına girdiği günden bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizinin finalinde yaşananlar herkesi şoka uğrattı.

Bizim Hikaye 70. bölüm özeti, dizinin final bölümünü kaçıranlar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. İşte Bizim Hikaye final bölümü özeti ve sevilen dizinin son bölümünde yaşananlar…

Bizim Hikaye Final Bölümü Çok Konuşuldu

Fox TV ekranlarından izleyiciler ile buluşan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bizim Hikaye dizisi geçtiğimiz gün ekranlara gelen 70. bölümüyle final yaptı. Final bölümünde yaşananlar dizinin hayranlarında büyük bir şok etkisi yaratırken, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına da girmeyi başardı.

Bizim Hikaye 70. final bölümünde; Filiz en sonunda babasına duyduğu öfkeyi dışa vuruyor. Fikri’nin ise bir anda kendini kaybedip yere yığılması herkesin düşündüklerini boşa çıkarıyor. Filiz ve minibollar Fikri’nin yere düşüşü karşısında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadıklarını gizleyemiyor.

Ancak Fikri’nin fenalaşıp yere düşmesi, onun hakkında iyi gelişmelerin ve yeni değişimlerin olacağı konusunda bir ışık yakıyor. Diğer bir yandan Rahmet’in Deniz ile yaşadığı sorunlar ve Tufan’ın kendi kendine çektiği pişmanlıklar herkesin kafasını karıştırmaya yetiyor. Filiz de tüm bu sorunlara çözüm bulmak isterken kendini paralayıp bitap düşüyor. Bununla birlikte Hikmet de sonunda hastaneden çıkıyor. Öte yandan Filiz ile Barış mutlu sona ulaşarak bebeklerini kucaklarına alma sevincini yaşıyor. Bizim Hikaye 70. final bölümünde neler oldu? Dizinin hayranlarını şoka uğratan gelişmeler yazımızın devamında yer alıyor.

Bizim Hikaye Fikri’nin Fenalaşması İşleri Değiştiriyor

Fikri, evde kelepçelenmemek için ev halkından kaçışını sürdürüyor. Ancak bu sırada Filiz ve Barış’a rastlıyor. Filiz, bu durumu içini dökmek için fırsat olarak görüyor ve bunca yıldır biriktirdiği içindekileri babasının yüzüne vuruyor.

Omuzlarındaki yüklerden bir bir kurtulan Filiz babasının sorumsuzluklarını peş peşe dile getiriyor. Bu sırada Fikri, Filiz’in tüm bu anlattıklarını sessiz bir şekilde dinlerken eli kalbine gidiyor ve aniden fenalaşıyor. Bir anda yere yığılan Fikri’yi gören Barış ve Filiz üzüntülerini ve şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Barış hemen Fikri’nin yanına giderek ona ilk müdahaleyi yapıyor. Bu sırada orada bulunan Kiraz ve Fiko babalarına bir şey olduğunu fark edince adeta yıkılıyorlar. Fakat Fikri’nin bu şekilde fenalaşması onda bazı şeyleri değiştiriyor. Fikri yaşadığı bu ders verici olaydan etkilenerek hayatında belki de ilk defa baba olmayı kafasına koyuyor. Fikri’nin ölümden dönmesi onun aklının başına gelmesini sağlıyor.

Bizim Hikaye'de Hikmet Hastaneden Çıkıyor

Filiz bebeği dünyaya gelmeden önce kardeşlerinin hayatındaki sorunları ortadan kaldırmak istiyor. Filiz bu şekilde kendi başına çabalarken Hikmet de bu sırada hastaneden çıkıyor.

Filiz kardeşinin yeniden normal bir hayata kavuşması ve sorunlardan uzak kalmasını istiyor. Rahmet de sorunlu aşkı yüzünden kendini kaybediyor. Son olarak kıskandırma yöntemine başvuran ancak hayalleri suya düşen Rahmet, zor günler geçirmeye devam ediyor.

Bizim Hikaye'de Filiz Anne Oluyor

Doğum sancılarıyla boğuşan Filiz doğum odasına alınırken Barış onunla birlikte odaya girmeyi heyecandan akıl edemiyor. Filiz bu sırada onu öfkeyle paralıyor ve bir kargaşa çıkıyor. Ancak doğum gerçekleşince bu kargaşa kendini sevgi yumağına bırakıyor. Filiz ile Barış bebeklerini kucaklarına alıyor.

Bizim Hikaye Eski Bölüm Özetleri

Bizim Hikâye 64. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı

Severek takip edilen Bizim Hikâye dizisinde yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fox TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Bizim Hikâye dizisinin 64. Bölümü ne zaman yayınlanacak? Fox TV’nin sevilen dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Senaryosunu Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi Bozkurt’un ortaklaşa yazdığı, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği ve yönetmenlik görevinin de Serdar Gözelekli’de olduğu Bizim Hikâye dizisinin yeni bölümü hangi gün ve hangi saatte yayınlanacak?

Fox TV ekranlarından hayranlarıyla buluşan Bizim Hikâye dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yayınlanacak olan 64. Bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler, geçen bölümde yaşanan olayları soluksuz takip etmişlerdi. Büyük bir heyecanla sevenlerini ekrana kilitleyen Bizim Hikâye dizisinin 28 Mart Perşembe tarihinde yayınlanan 63. Bölümünde neler yaşanmıştı?

Bizim Hikâye 63. Bölümde Neler Oldu?

Sokakta kalan Elibol ailesine yardım etmeyip evine almamakta ısrarcı olan Zihni’nin bu inadı kırılır. Zihni, Filiz’in kardeşlerine karşı olumlu davranışına tanık olduktan sonra inatçılığından vazgeçerek Elibol ailesine evinin kapılarını açar. Bizim Hikâye 63. Bölümde, Filiz ve kardeşleri amcaları Zihni’nin evinde yaşamaya başladılar. Ancak babaları Fikri’nin yanlarında olmamasından dolayı kendilerini bir türlü huzurlu hissedemediler.

Bunun üzerine Zihni, sizin babanız bundan sonra benim diyerek Filiz ve kardeşlerinin tüm sorumluluklarını üstleneceğine söz verir. Bunun üzerine Elibol ailesi, Zihni ve kardeşi Fikri’nin aralarındaki buzları eritmek amacıyla harekete geçseler de bu ikna çabaları sonuçsuz kalır. Bütün çabaların sonuçsuz kalmasının ardından amaçlarına ulaşamayan Fiko ve Kiraz, rest çekerek evden ayrılırlar. Bunun üzerine tekrar evsiz kalıp sokaklara düşen Fiko ve Kiraz’ın başlarına birçok bela gelir. Daha sonra Zihni’nin kardeşi Fikri’ye karşı duyduğu büyük öfke ve kinin gerçek nedeni bir şekilde ortaya çıkar. Bu gelişmenin ardından Elibol ailesi başta olmak üzere herkes büyük bir şaşkınlığa uğrar.

Bu bölüm finalinin ardından Bizim Hikâye 64. Bölümün fragmanı dizinin hayranları tarafından merakla beklenir oldu. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmasa da Bizim Hikaye dizisi 64. Bölümü ile 4 Nisan Perşembe günü Fox TV ekranlarından saat 20:00’da seyirciyle bulaşacak.

Bizim Hikaye Dizisinin Yeni Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Bizim Hikaye 64. Bölümde Neler Olacak?

Fox TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bizim Hikaye’de yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayın hayatına başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Bizim Hikaye dizisinde bu hafta 64. bölüm dizinin hayranlarıyla buluşacak. 4 Nisan 2019 Perşembe akşamı saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak dizi öncesi heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bizim Hikaye yeni bölümde neler yaşanacak?

Fox TV ekranlarından izleyicilerle buluşan ve son dönem televizyon programları arasında en çok sevilen diziler arasında yer alan Bizim Hikaye dizisinin 2. fragmanı da yayınlandı. Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin bulunduğu dizide yeni bölümde yaşanacaklar merakla beklenmeye devam ediyor. Her bölümde olduğu gibi hayranlarını ekran başına kilitleyen dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacak olaylar dizinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırıyor.

Bizim Hikaye Diziseverler İle Buluştu

Dizinin yayıncı kuruluşu olan Fox TV, merakla beklenilen 64. bölüm öncesi dizinin hayranlarına bekledikleri müjdeyi verdi ve 2. fragmanı yayınladı. Bizim Hikaye yeni bölüm 2. tanıtım filminde; Barış, tesadüfen doktor olan eski kız arkadaşıyla karşılaşıyor. Barış ve eski sevgilisi dostane bir şekilde sohbet ederlerken, Filiz odaya girer ve ikilinin konuşmalarını duyunca bu duruma tepki gösterir. Odayı hızla terke eden Filiz, daha sonra Çiçek ile birlikte bir plan yapar. Barış ve Cemil’e ders vermek için gece eğlenmeye çıkan Filiz ve Çiçek hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar. Eğlence mekanında kendi hallerinde takılan üç kafadar Deniz, Çicek ve Filiz’e mekanda bulunan magandalar sarkıntılık yaparlar. Bunun üzerine büyük bir kavga çıkar.

Bizim Hikaye Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Fox TV’nin sevilen dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bizim Hikaye oyuncu kadrosunda yer alan; Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Cemal Toktaş, Nesrin Cavadzade, Nejat Uygur gibi oyuncuların yanında Alp Akar, Zeynep Selimoğlu ve Ömer Sevgi çocuk oyuncularıyla da severek takip ediliyor. Bizim Hikaye dizisi 64. bölümüyle 4 Nisan Perşembe akşamı saat 20:00’de yine Fox TV ekranlarından hayranlarıyla buluşacak.