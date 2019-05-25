Nükhet Duru ve Ceylan Ertem Dada Salon Kabarett'de Bir Araya Geldi

Nükhet Duru, Ceylan Ertem'li Muhteşem Sahne

Nükhet Duru, Ceylan Ertem’in de kendisine eşlik ettiği İstanbul'un yeni gösteri mekanı Dada Salon Kabarett'de müzikseverlerle bir araya geldi. Nükhet Duru, Ceylan Ertem’in de kendisine eşlik ettiği çok özel bir performans ile İstanbul'un yeni gösteri mekanı Dada Salon Kabarett'de hayranlarıyla bir araya geldi. Nükhet Duru Dada Salon Kabarett'de unutulmayacak bir performansa imza attı. Dada Salon Kabarett'de bu özel gecede sahneyi Ceylan Ertem ile paylaşan Nükhet Duru dünden bugüne en çok ilgi gören şarkıları müzikseverler ile seslendirdi.

Haber: Estergon Karagöz/İstanbul