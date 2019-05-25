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Hisarcıklıoğlu: Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu her yıl Mayıs ayının son haftasında ülke genelinde sigorta bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Sigorta Haftasını kutladı.
Hisarcıklıoğlu: Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır mask
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Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden biri sigorta sektörünün büyüklüğüdür. Türkiye özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Yatırım ihracat ve istihdamın itici gücü özel sektördür. Özel sektörün sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için ülkemizdeki iktisadi varlıkların sigortalanması gerekmektedir. Şirketlerin sahip olduğu fabrikalar makineler ve diğer değerlerle birlikte ülkenin altyapı varlıklarının da sigortalanması gerekmektedir. Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığı bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır.

Birliğimiz çatısı altında örgütlenen acenteler ve eksperler Türkiyedeki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yapmaktadırlar. Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık oranının artmasında sigorta acenteleri bir hasar durumunda sigorta şirketleri ve sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise eksperlerin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her zaman olduğu gibi elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle TOBB nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak üzere tüm iş âleminin ve sektörde görev yapan tüm çalışanların Sigorta Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum.

Bugün 12:34 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

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