SGK’dan Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olmak günümüzde her vatandaşın en büyük hayallerinden biri olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Zira sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren milyonlarca vatandaş ne zaman emekli olacaklarını fırsat buldukça araştırarak adeta emekliliklerine gün sayıyor. Çalışma hayatına devam eden sigortalı işçilerin yanında ev hanımlarına da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olabilme şansı tanınıyor. Bu noktada ev hanımlarının yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. İnternet üzerinde de en çok araştırılan konulardan biri haline gelen sigortalı olarak bir işte çalışmayan ev hanımlarının emekli olabilme şartları hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler yazımızın devamında bulunuyor…

Sigortalı olarak bir işverenin yanında çalışmayan ancak evde el işleri ve benzer aktiviteler yaparak aile bütçesine katkıda bulunan ev hanımlarına Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan müjdeli haber geldi. Evde takı, örgü ve diğer el işlerinden eşyalar üreten ev hanımları, ekonomiye ve aile bütçesine katkıda bulundurdukları göz önüne alınarak emekli olabilme şansına sahip oluyorlar. Bu yöntemler ile geçimini sağlayan ev hanımları, devlet tarafından esnaf statüsüne alındı. Vergi ödemelerine gerek kalmadan sigortası bulunmayan ancak ev işleri ile aile bütçesine katkı sağlayacak eşyalar üreten ev hanımları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan belirli şartları yerine getirmeleri takdirde emekli olabilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Esnaf Olarak Nitelendiriyor

Anadolu’nun hemen hemen her şehrinde ev hanımları, aile bütçelerine katkıda bulunmak için pek çok girişimde bulunuyor. Kadınların evde kendi imkanları ile yaptıkları el işi, süs eşyası, bahçede üretilen sebze ve meyve gibi aktiviteler sonrası üretilen eşyaların satışını devlet desteklemeye devam ediyor. Bir işverene bağlı olmadan evde kendi imkanlarıyla çalışan bu şartları taşıyan kadınlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından esnaf statüsünde değerlendiriliyor. Bu noktada kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyan devletin resmi kurumları, bundan dolayı ev hanımlarına standardın altında bir primle evde emeklilik fırsatı tanıyor.

Günümüzde ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlamak için yapmış oldukları bu tür işler, devletin resmi kurumları tarafından meslek olarak görülüyor. Dolayısıyla evde kendi imkanlarıyla üretim yapan ev hanımları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hem esnaf olarak nitelendiriliyor hem de bu işlerden elde ettikleri kazançlardan vergi alınmıyor. Bunun yanında ev hanımlarının uygun standartlardan prim ödeyerek evde emekli olabilme hakkı da tanınıyor.

Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na Başvuru

Ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu tür işlerle uğraşan ev hanımlarının vergi dairelerine başvurması gerekiyor. Zira vergi dairesine başvurdukları takdirde “Esnaf Muafiyet Belgesi” alma hakları bulunuyor. Bu belgeyi aldıktan sonra ev işleri üreten kadınların, Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu sayede de esnaf statüsünde değerlendirilen ve sigortası olmayan ev hanımları kurum tarafından sigortalı yapılıyor. Esnaf statüsünde sigortalı yapılan ev hanımları, her ay düzenli olarak prim yatırıyor.

Ev işleriyle uğraşan ev kadınlarının emekli olmalarında birtakım avantajlar bulunuyor. Bunlardan en çok dikkat çeken ise muhakkak 25 gün prim yatırıp 30 gün sigortalı sayılmaları. 2019 yılı itibarıyla ev hanımlarının evde emekli olabilmeleri için ödemeleri gereken prim tutarı ise 709 lira olarak belirlendi. Normal şartlar altında isteğe bağlı sigortalı olmada ödenen prim tutarı ise 819 lira. Dolayısıyla ev hanımlarına evde emeklilik imkanı sunan Sosyal Güvenlik Kurumu hem daha az prim ödeterek daha fazla gün sayıyor hem de normal şartlarda ödenmesi gereken prim tutarına göre 110 liralık bir avantaj sunuyor.

Ancak evde sigortalı sayılarak emekli olmak isteyen ev hanımlarının dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor. Bunlar arasında önemli bir yere sahip olan konu ödenecek prim sayısının her yıl artması olarak dikkat çekiyor. Bu noktada evde sigortalı olan ev hanımları 2020 yılında 27, 2021 yılında 28, 2022 yılında 29 ve 2023 yılından sonraki her yıl için 30 gün prim ödemek zorunda kalacak.

31 Bin Lira Sınıra Dikkat

İlgili mevzuatta yer alan ifadelere göre internet üzerinden veya diğer alternatif yöntemleri kullanarak el işi malzemeler üretip satan ev hanımları, 30 bin 696 liraya kadar olan kazançları için vergiden muaf tutuluyor. Dolayısıyla ev kadınlarının aile bütçesine daha çok destek vermeleri için önemli bir fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.

Alfa Haber Ajansı (AHA)