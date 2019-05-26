Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 29 bin Personel İstihdam Edilecek

Atama bekleyen sağlık çalışanları, geçtiğimiz gün gündeme gelen Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı ile müjdeli bir haber aldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen kamuoyu açıklamasında, sağlık alanında çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere yaklaşık 29 bin sağlık çalışanı istihdam edileceği duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu sağlık personel alımlarının nasıl yapılacağına dair merak edilen tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın 29 bin sağlık çalışanını istihdam edeceğini açıklamasının ardından müjdeli haberi alan vatandaşlar internet üzerinden bu konuya ilişkin detaylara ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. Personel alımında mülakat olacak mı sorusunun yanında istihdam edilecek olan sağlık personellerinin branşlarının ne olduğu, sağlık personeli alımı ilanının başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dakika açıklamalarının ardından, geniş kitleler tarafından merak edilen tüm bu soruların yanıtları belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı 29 bin sağlık personeli alım ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda sağlık çalışanlarıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davete icap eden tüm konuklara teşekkür ederken, müjdeli haberi de açıkladı. Tüm sağlık çalışanlarının ramazanının kutlayarak onlara sevindirici gelişmeyi müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını istihdam edeceklerini duyurdu.

Yaklaşık 30 bin istihdam edilecek sağlık personelinde ilk etapta 12 bin sağlık personelinin işe alımını gerçekleştireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu müjdeli gelişmenin şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Sağlık Personellerinin Branş Dağılımı Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlenen iftar yemeğinde müjdeli haberi vermesinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. Bu sevindirici haberin üzerinden çok geçmeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunu bilgilendirici açıklamayı yaparak söz konusu 29 bin 689 sağlık personeli alım ilanı hakkında merak edilen tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Koca yapmış olduğu yazılı açıklamada “Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” sözleriyle başladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklamada öne çıkan tüm detaylar…

İlk etapta alınacak olan sağlık personellerinin branşları hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Koca; 6 bin 835 adet hemşire, bin adet ebe ve 3 bin sağlık memuru dışında pek çok branşta 12 bin personel alımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Söz konusu sağlık çalışanlarının branşları ise şöyle sıralandı: Psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi.

KPSS Şartı Aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği 29 bin sağlık çalışanı istihdam ilanının detaylarını kamuoyu ile paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu sağlık personellerini işe alımda daha önceki yıllarda olduğu gibi yine KPSS puan şartının bulunduğunu kaydetti. Atamaları KPSS puanlarına göre gerçekleşecek olan sağlık çalışanlarının yaklaşık 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bin adedi temel sağlık hizmetlerinde kalan diğer bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirileceğinin altını çizdi.

Süreç Nasıl Takip Edilecek?

Sağlık Bakanı Koca, gündeme gelen sağlık personel alımı ilanı ile ilgili olan ve atamalar hakkında takip edilmesi gereken duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılacağını belirtti. Bu gelişmenin tüm sağlık camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dile getiren Sağlık Bakanı, atamalar hakkında yapılacak olan duyuruların kısa bir süre içinde resmi siteden yayınlanacağını ifade etti.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde sağlık camiasıyla birlikte düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelmesinin ardından tüm sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı.

Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar yemeği sonrasında yaptığı açıklamada 29 bin 689 adet yeni sağlık çalışanı istihdam edileceğinin müjdesini verdi. Bunun ardından çok geçmeden de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin merak edilen detayları ve istihdam edilecek olan sağlık personellerinin branşları ile sayıları hakkında tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.

KPSS puanlarına göre atanacak olan sağlık personellerinin atamalar hakkında yayınlanan duyuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Söz konusu ilana dair henüz bir başvuru tarihi belirlenmedi.