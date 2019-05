Ankara Comics and Art Festival başladı

İstanbul‘da 2016 yılından bu yana düzenlenen Comics and Art Festival, Bilkent Center ana sponsorluğunda Ankara’da ilk kez gerçekleştiriliyor. 7’den 70’e her yaştan katılımcıya renkli ve zengin programıyla farklı deneyimler yaşatan festivale ilk gün yoğun ilgi oldu. Festival bugün de devam ediyor.

Ankara Comics and Art Festival, çizgi roman, karikatür, illüstrasyon stand ve sergileri, canlı graffiti ve mural çalışmaları, katılıma açık atölye programları, seminerler ve sanatçı konuşmalarını içeren, şehir, çizgi dünyası ve farklı sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan bir açık hava festivali olarak başkentlilere benzersiz deneyimler yaşatıyor.

Usta çizerler, atölye çalışmaları, söyleşiler

2016 yılından beri her yıl gelişerek büyüyen ve çizgi severleri bir araya getiren festival, bu sene ilk kez Ankaralı çizgi severlerle buluştu. Çizgi roman takipçileri festival alanında bulunan çizgi roman, karikatür ve yayınevi standlarında çeşitli yayınlara ulaştı, festivalde yer alan çizerlerin sergilerini görme imkanına sahip oldu.

Festival süresince gerçekleştirilen atölye çalışmalarında çizerlerin moderatörlüğünde çizgi roman ve karikatür teknikleri, illüstrasyon, fanzin ve stencil çalışmaları ziyaretçiler tarafından deneyimlendi. Çizerler ve çizgi roman dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşilerde festival ziyaretçileri çizgi dünyasına dair çeşitli bilgilere ulaştı ve soru cevap seanslarında merak ettiklerini sordu.

Yaratıcı etkinlikler, farklı deneyimler, konserler

Festivalin 25 Mayıs Cumartesi programında Murat Kılıkçıer‘in moderatörlüğünde Bam Bam Bam ve No Pasaran ile Albüm Kapağı Tasarlama Atölyesi, Rıza Türker ile Stilize Karakter Yaratma Atölyesi, Murat Gürdal Akkoç ile Yöresel Fantazi Karakter Çizimi Atölyesi, Uzay Çöpü ile Hikaye Görselleştirme, Esra Ölmez ile Günlük Hikayelerini Kendi Karakterinle Tasarlama Atölyesi, Sırma Bilir ve Onur Kutluoğlu ile Potansiyel Çizgi Atölyesi, Hüseyin Özkan ile Çizgi Romanda Hikaye Anlatımı, Sıla Dağdelen ile Çizgi Hikaye ve Diyalog Atölyesi, Usk Ankara ile Urban Sketching Atölyesi, Bahar Şener ile Kendi Dövmeni Tasarla, Aybars Yücel aka. Devam ile Canlı Mural ve Stencil Atölyesi etkinlikleri; Cem Sonel, ATIONE, Hasan Ali Yaldıran aka. STAK, Gökhan Tüfekçi aka. KARAGOZUKTUKAPTAN, Çağdaş Çıtır aka. İN! ile ’’Graffiti ve Street Art’’, Radyo Eksen Programcıları Gülşah Güray, Hakan Tamar, Ketche ve Kaan Sezyum ile ’’Dünyadan Albüm Kapakları’’, Devrim Kunter ile ‘’Arketipler ve Süper Kahramanlar’’ söyleşileri, festival sahnesinde In Hoodies konseri, DJ performans, animasyon gösterimi ve Bilkent Center Sess Plus‘ta The Ringo Jets açılış partisi düzenlendi.

Festivalin 26 Mayıs Pazar(bugün) programında ise Murat Kılıkçıer‘in moderatörlüğünde In Hoodies ve Remains ile Albüm Kapağı Tasarlama Atölyesi, Murat Gürdal Akkoç ile Yöresel Fantazi Karakter Çizimi Atölyesi, Uzay Çöpü ile Hikaye Görselleştirme, Rıza Türker ile Stilize Karakter Yaratma Atölyesi, Esra Ölmez ile Günlük Hikayelerini Kendi Karakterinle Tasarlama Atölyesi, Sırma Bilir ve Onur Kutluoğlu ile Potansiyel Çizgi Atölyesi, Hüseyin Özkan ile Çizgi Romanda Hikaye Anlatımı, Beril İrman ile Fantastik İllüstrasyon Atölyesi, Bahar Şener ile Kendi Dövmeni Tasarla, Sıla Dağdelen ile Çizgi Hikaye ve Diyalog Atölyesi, Aybars Yücel aka. Devam ile Canlı Mural ve Stencil Atölyesi, Usk Ankara ile Urban Sketching Atölyesi etkinlikleri; Levent Cantek ile ‘’Memlekette Çizgili Hikayeler: Çizgi Romandan Grafik Romana…Ne/Nasıl ve Neler Anlattık?’’, Bora Gürdaş‘ın moderatörlüğünde Onur Kutluoğlu, Uğur Erbaş ve Engin Öncüoğlu ile ‘’Çizgi ve Grafik Romanlarda Tarihin İzini Sürmek’’ söyleşileri, festival sahnesinde Palmiyeler konseri, DJ performans ve animasyon gösterimi gerçekleştirilecek.

Alfa Haber Ajansı (AHA)