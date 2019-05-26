Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii ve Sırları

Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri Selimiye Camii

Dünyanın görmüş olduğu en büyük mimarlardan biri olarak kabul edilen Mimar Sinan’ın bizzat kendisinin “ustalık eserim” diyerek nitelendirdiği Selimiye Camii, görkemli görünüşü ve akıl sır erdirilemeyen özellikleriyle dikkat çekiyor. Osmanlı tarihine de ışık tutan Selimiye Camii günümüzde yerli ve yabancı turistlerinde ilgi gösterdiği ülkemizin sayılı mimari eserlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Rivayetlere göre, o dönemdeki en görkemli mimari yapılardan biri olan ve Hristiyan dünyasının övünç kaynağı olarak görülen Sen Pier (Saint Pierre) Kilisesi’ne karşı Müslüman dünyasının cevabı olarak inşa edildiği öne sürülüyor. Nitekim Selimiye Camii, Mimar Sinan’ın yüksek bilgisi ve sivri zekasıyla yapmış olduğu mimari harikalardan biri olarak kabul ediliyor. Caminin yapımında günümüzdeki şartların da göz önünde bulundurulmuş olması bugün bile Selimiye Camii ile yakından ilgilenen tüm ziyaretçileri şaşkına çeviriyor.

Camilerin İslam dininin yüceliğini gösteren bir sembol olduğu, eski dönemlerden bu yana sıklıkla üzerinde durulan bir konu olarak önem teşkil ediyor. Nitekim bunun bilincinde olan en önemli şahsiyetlerden biri de muhakkak Mimar Sinan… Dünyanın günümüze kadar yetiştirmiş olduğu en büyük mimarları arasında gösterilen Koca Sinan, Edirne’de inşa ettirdiği Selimiye Camii ile İslam aleminin de gurur kaynağı olan hem tarihi hem de mimari bir eser ortaya koymuş adeta. Nitekim bugün bile tarihimizin en önemli şahsiyetleri arasında gösterilen Mimar Sinan’ın ortaya koymuş olduğu eserler, hem ecdadımızın medeniyetini bizlere hatırlatıyor hem de benzersiz bir estetik keyif sunuyor.

Selimiye Camii’nin Sırları

Selimiye Camii, hem dönemin en görkemli mimari yapılarından biri olması hem de geleceğin öngörülerek tasarlanmış bir dini yapı olması sebebiyle hakkında pek çok rivayet bulunan ender tarihi eserlerimiz arasında gösteriliyor. Selimiye Camii adına ortaya atılan rivayetlerden birine göre Mimar Sinan’ın Selimiye Camii’nin yapımında kullandığı mimari bilgisinin ve incelik dolu dehasının yüceliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ölüm tarihi bazı kaynaklara göre 80 yaşında, bazı tarihi kaynaklara göre de 99 yaşında olduğu öne sürülen Mimar Sinan’ın net olarak bilinen ölüm tarihi ise 1588 olarak kabul ediliyor. Yaşamı boyunca pek çok mimari esere imza atan Koca Sinan; camiler başta olmak üzere, medrese, kervansaray, köprü, çeşme ve birçok bayındırlık eserini başarıyla inşa ettirdiği biliniyor.

İslam dünyası, devletimiz başta olmak üzere tüm dünyaya miras bıraktığı eserlerinin tasarımında ve inşasında kendine hayran bıraktıracak seviyedeki zekasıyla eserlerini meydana getiren Mimar Sinan, yaşadığı dönemin teknolojisini bambaşka bir şekilde kullanması ve geleceği ön görerek mimarlık harikası olarak nitelendirilebilecek yapılara imza atması bugün bile hemen hemen herkesi hayretler içinde bırakmaya yetiyor.

Mimar Sinan'ın muhteşem zekası: Selimiye'nin sırları

Mimar Sinan’ın Selimiye Camii ile ilgili sırları şu şekilde gösteriliyor: Mimar Sinan’ın Selimiye Camii’nin kubbesini mevcut durumdaki genişliğe oturtması için tam 13 bilinmeyenli denklemi, matematik biliminin 4 işleminden farklı bir işlemi uygulayarak çözdüğü ortaya çıktı.

Selimiye Camii’nin hakkında bilgi sahibi olunan bir diğer sırrı da minarelerin şerefelerine çıkan kişilerin yolda birbirlerini görememeleri olarak biliniyor. Günümüzde Alman mühendislerinin gelişmiş teknolojileriyle Selimiye Camii’nden örnek alarak hayata geçirdikleri bu sistemi Alman Meclisi önündeki dev kürede kullandıkları biliniyor. Ancak zekasıyla kendine hayran bıraktıran Mimar Sinan, bu sistemi yüzyıllar önce ve dönemin kısıtlı teknolojik araçlarıyla monte etti.

Selimiye Camii’nin zemini gevşek malzemeden oluşuyor. Bunu öğrenen uluslararası mühendis grubu, caminin minarelerine bir zarar gelmemesi ve yapının bütünlüğünü uzun yıllar boyunca daha koruyabilmesi için harekete geçti.

Sinan'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor

Metal kelepçeler ile minareleri yere sabitlemek amacıyla minarelerin bulundukları zeminde kazı çalışması başlatan mühendisler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Zira minarelerin zeminine koymayı düşündükleri kelepçelerin çok benzerleri ile karşılaştılar. Mimar Sinan günümüzden yüzyıllar önce bu olasılığı düşünerek o dönemin teknolojik imkanlarını en iyi şekilde kullanıp bu soruna çözüm bulması herkesi hayretler içinde bıraktı.

Bununla birlikte zeminin çok esnek bir toprak olan Selimiye Camii’nin inşasında temel atıldıktan sonra 8 yıl boyunca Mimar Sinan’ın inşaatı beklettiği öne sürülüyor.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak nitelendirilen Selimiye Camii Edirne’nin hemen hemen her bölgesinde görülebiliyor. Selimiye Camii’nin inşasında kullanılan matematik günümüzde bile araştırma konusu olarak dikkat çekiyor.

Alfa Haber Ajansı (AHA)