Burcu Kıratlı Akçil Kimdir?

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, müzisyen eşi Sinan Akçıl ile boşanacağı yönünde çıkan haberlerin ardından magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Bayram sonrasında boşanacağı açıklanan çift sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İnternet kullanıcıları yaptıkları araştırmalarda Burcu Kıratlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. Sevilen şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl ile yaklaşık 4 ay önce dünya evine giren Burcu Kıratlı pek çok platformdan evliliğinin ne kadar mutlu sürdüğüne dair açıklamalar yapıyordu. Ancak çift geçtiğimiz günlerde şok bir karara imza atarak bayram sonrasında boşanmaya karar verdi.

Avukatlarına vekaletlerini verdikleri ifade edilen ünlü çiftten henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak evliliklerinin sonuna geldikleri magazin kulislerinde de sıkça dillendirilmeye başlanan çiftin yakın bir süre içinde basın açıklamaları yapmaları bekleniyor. Son dönemde aralarında kriz çıktığı yönündeki haberlerin neticesinde bu şekilde boşanmaya karar vermeleri bu tür iddiaları da doğrular nitelikte olmasıyla dikkat çekiyor. Nitekim geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftin evlerini ayırdıkları da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu haberler sonrasında da sessizliklerini koruyan çift boşanma işlemlerini tamamladıktan sonra bir basın açıklaması yapmaları bekleniyor.

Öte yandan Burcu Kıratlı’nın sevenleri ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından kendisine destek mesajları gönderdi. Sevilen oyuncu, resmi sosyal medyadan ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl ile boşanacaklarına dair net bir paylaşımda bulunmasa da Burcu Kıratlı’nın takipçileri oyuncunun diğer gönderilerinin altında moral verici yorumlarda bulundu.

Sinan Akçıl’dan Açıklama Gelmişti

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşen Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı arasında kriz yaşandığı iddiaları, ünlü çiftin yaşadıkları evlerini ayırdıklarına kadar uzanmıştı. Sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında gösterilen bu olaydan sonra ünlü çift bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Sevilen oyuncu Burcu Kıratlı bu konuyla ilgili olarak sessizliğini korurken, basına verilen açıklamalar ünlü besteci Sinan Akçıl’dan geldi. Sinan Akçıl resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada; bu konuların özel konular olduğunu ve hakkında fazla konuşmanın doğru olmadığını belirtti. “Biz bunu kendi aramızda düzgün bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bir dönem ayrı yaşadığımız doğru ancak şu an aynı evdeyiz” ifadeleri kullanan Sinan Akçıl, bu süreçte ne eşinin ne de kendinin üzülmesini istediğini kaydetti.

Burcu Kıratlı Akçil Nikah Sonrasında Çarpıcı Açıklamalar Yapmıştı

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, müzisyen Sinan Akçıl ile yaklaşık 4 ay önce Amsterdam’da gösterişli bir nikah töreni düzenlemişti. Evliliğin sonrasında resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Masalsı ama çılgın… Lunapark gibi bir hayatımız olacak seninle dediğinde, küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak…” ifadelerini kullanmıştı.

Bayram sonrasında avukatlarına verdikleri vekâletler ile boşanma davasının görüleceği bildirildi. Ünlü çiftin basına yansıyan bu haberlerinin ardından pek çok internet kullanıcısı Burcu Kıratlı kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. Öğrenmek isteyenler için işte Burcu Kıratlı’nın hayatı…

Burcu Kıratlı Kimdir? Kaç Yaşında

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Ata ve BJK Koleji’nde tamamlayan Kıratlı, lise eğitimini de Bebek Yeni Yıldız Koleji’nde tamamlayarak mezun oldu.

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Burcu Kıratlı, okul hayatı süresinde kısa filmler başta olmak üzere pek çok oyunda da rol aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Actor Studio eğitimin alan Burcu Kıratlı bu eğitimin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine start verdi.

Burcu Kıratlı Kimdir? Oyunculuk Kariyeri

İlk dizi tecrübesini Elde Var Hayat ismindeki dizide Yağmur karakterini canlandırarak elde etti. Bu dizi 2010 yılında TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Daha sonra 2013 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz’in üstlendiği Su ve Ateş filminde Helin karakterini canlandırarak ilk sinema deneyimine de imza attı.

2014 yılında Peri Masalı filmi ile kamera karşısına geçen Burcu Kıratlı bu filmdeki rolü gereği saçlarını kazıtması bir dönem sosyal medyada çok konuşuldu. TRT 1 ekranlarından yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde de Gökçe karakterine hayat verdi. Son olarak Aşk ve Mavi dizisinde rol almaktadır.