Türk Telekom: 88 - Fenerbahçe Beko: 85

ANKARA / DHA
SALON: Ankara
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kerem Baki, Alper Özgök
TÜRK TELEKOM: Stimac 14, Campbell 26, Gabriel 12, Redding 6, Landesberg 19, Ender Arslan 4, Metin Türen, Kaya Peker 7, Yunus Emre Sonsırma,
FENERBAHÇE BEKO: Ahmet Düverioğlu 3, Ali Muhammed 18, Melih Mahmutoğlu 19, Melli 2, Kalinic 10, Guduric 15, Sloukas 16, Barış Hersek 2, Sinan Güler, Egehan Arna
1. PERİYOT: 21-24
DEVRE: 48-45
3. PERİYOT: 70-68
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'yu 88-85 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.
2 galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin son maçı 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz