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Dün 21:57 TSİ- Spor G: Dün 21:58 TSİ

Türk Telekom: 88 - Fenerbahçe Beko: 85

Türk Telekom seriyi eşitlemiş oldu.
Türk Telekom: 88 - Fenerbahçe Beko: 85 mask
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ANKARA / DHA

SALON: Ankara

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kerem Baki, Alper Özgök

TÜRK TELEKOM: Stimac 14, Campbell 26, Gabriel 12, Redding 6, Landesberg 19, Ender Arslan 4, Metin Türen, Kaya Peker 7, Yunus Emre Sonsırma,

FENERBAHÇE BEKO: Ahmet Düverioğlu 3, Ali Muhammed 18, Melih Mahmutoğlu 19, Melli 2, Kalinic 10, Guduric 15, Sloukas 16, Barış Hersek 2, Sinan Güler, Egehan Arna

1. PERİYOT: 21-24

DEVRE: 48-45

3. PERİYOT: 70-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'yu 88-85 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

2 galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin son maçı 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Dün 21:57 TSİ DHA Ankara/ Çankaya- Spor

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