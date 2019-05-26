Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 22:05 TSİ- Spor G: Dün 22:06 TSİ

Fenerbahçe Sezonu 6. Sırada Tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenerek, sezonu 6. sırada bitirdi.
Fenerbahçe Sezonu 6. Sırada Tamamladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

İSTANBUL(AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven futbolcunun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Serdar Özkan'ın savunma arkasına pasına iyi bir koşu yapan ve topla buluşan Doğukan Sinik'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Amilton'un sağdan ortasında savunmada Sadık'ın büyük hatasıyla topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

35. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Serdar Özkan'ın vuruşunda, kaleci Volkan topu son anda çeldi. Pozisyonun devamında Hasan Ali Kaldırım tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Harun Alpsoy'un ara pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

57. dakikada Dirar'ın kısa pasında kaptığı aldığı topla hareketlenen Amilton, Isla'dan da sıyrılarak meşin yuvarlağı rakip ceza sahası içine kadar sürdü. Amilton, kaleci Volkan ile karşı karşıya vuruşta topu dışarı gönderdi.

61. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda kaleci Ferhat seken topu kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Diego'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak önce kaleci Volkan'a daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Dirar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

69. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan Moses ile gelişen atakta sıfıra inen Nijeryalı oyuncu, meşin yuvarlağı içerdeki Dirar'a, Dirar'da geriden gelen Eljif'e çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.

90+1. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Jailson'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Moses'ın vuruşunda, top kaleciden sekti. Nijeryalı oyuncu, yeniden önüne düyen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe sezonu 6. sırada bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenerek, sezonu 6. sırada tamamladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Miha Zajc, Eljif Elmas ve Victor Moses'in golleriyle 3-1 yendi. Antalyaspor'un tek golünü ise Mevlüt Erdinç kaydetti.

Ligde son 4 maçını kazanarak geç bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, oldukça kötü geçen sezonu 46 puanla 6. olarak bitirmeyi başardı.

Antalyaspor ise 5. olup Avrupa kupalarına gitme fırsatını değerlendiremedi ve sezonu 45 puanla 7. sırada bitirdi.

Taraftarlar Mehmet Topal için ikiye bölündü

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topal'a tepki gösterirken, bir kısmı ise destek verdi.

Maçın 68. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a tribünlerden ıslıklı protesto geldi. Bir kısım taraftar ise Mehmet Topal lehine bağırdı.

Protestolara sinirlenen Mehmet Topal, teknik direktör Ersun Yanal'dan kendisini oyundan almasını istedi. Bu talebi kabul etmeyen Ersun Yanal, oyuncusunu alkışladı.

Maç sonunda ise bütün Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular Mehmet Topal'ın yanına giderek sarıldı. Ersun Yanal'ın oyuncusunu alkışlamasıyla, tribünlerin büyük bir bölümü de tecrübeli futbolcuya destek oldu.

Averajı 0'ladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de tarihinde ikinci kez sezonu 0 averajla tamamladı.

Ligde 34 hafta sonunda 44 gol atıp 44 gol yiyen Fenerbahçe, tarihinde ilk kez eksi averajla sezonu bitirmekten kurtuldu.

Sarı-lacivertliler, 1990-1991 sezonunu da 0 averajla kapatmıştı.

Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahada 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

# FENERBAHÇE KONGRESİ İLE İLİŞKİLİ:

Dün 22:05 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Fenerbahçe Sezonu 6. Sırada Tamamladı mask
Fenerbahçe Sezonu 6. Sırada Tamamladı
Mustafa Kaplan: "Gözümü Ankaragücü'nde açtım" mask
Mustafa Kaplan: "Gözümü Ankaragücü'nde açtım"
Galatasaray Sivas'ta yenildi mask
Galatasaray Sivas'ta yenildi
"Demir bileğiyle" dünyayı devirmek istiyor mask
"Demir bileğiyle" dünyayı devirmek istiyor
Süper Lig'de Bu haftanın programı mask
Süper Lig'de Bu haftanın programı
NBA'de yılın 5'leri Belli Oldu mask
NBA'de yılın 5'leri Belli Oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Mustafa Kaplan: "Gözümü Ankaragücü'nde açtım" mask
Mustafa Kaplan: "Gözümü Ankaragücü'nde açtım"
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir? mask
Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir?
Beypazarı'nda Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi mask
Beypazarı'nda Yağan Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Emeklilere Bayram İkramiyesinin Ödeneceği Gün Belli Oldu mask
Emeklilere Bayram İkramiyesinin Ödeneceği Gün Belli Oldu
Ankara Kalesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Ankara Kalesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Flaş Haber: Yeni askerlik sistemi teklifi, komisyondan geçti mask
Flaş Haber: Yeni askerlik sistemi teklifi, komisyondan geçti

GALERİ

İstanbullu Gelin 87. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
İstanbullu Gelin 87. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak başsağlığı diledi mask
Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak başsağlığı diledi
Eşref Kolçak Kimdir? mask
Eşref Kolçak Kimdir?
Mona Lisa yapay zekayla 'konuşturuldu' mask
Mona Lisa yapay zekayla 'konuşturuldu'
Burak Hakkı Kimdir? mask
Burak Hakkı Kimdir?
Begüm Kütük Kimdir? mask
Begüm Kütük Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL