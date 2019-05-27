Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya Nereli, Kaç Yaşında?

Türk televizyon yapımlarının aranan simalarından biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, resmi sosyal medya hesabından başrolünü oynadığı ve geçtiğimiz gün final bölümüyle ekranlara gelerek yayın hayatını sonlandıran Bizim Hikaye dizisiyle ilgili olarak duygusal bir paylaşım yaptı.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Bizim Hikaye dizisinin final yapmasının ardından Hazal Kaya sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. İnternet kullanıcıları, Hazal Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını internet üzerinden aramaya başladı. İşte Türk televizyon dizilerinin en çok sevilen oyuncularından biri olan Hazal Kaya’nın hayatına dair önemli kesitler…

Bizim Hikaye dizisi final bölümünden sonra dizinin hayranları sosyal medya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Zira büyük bir ilgiyle takip edilen Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya da bu ilgiden pay alan ünlü oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde final yapan Bizim Hikaye dizisi hakkında resmi sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşımlarda bulundu. Ünlü oyuncunun takipçileri, yapılan bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken, sevilen oyuncuyu da tekrar televizyon ekranlarında görmek istediklerini yorum yaparak belirttiler. İşte Hazal Kaya’nın yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan paylaşımı…

“Vedalaşmayı Hiç Beceremem”

Resmi sosyal medya hesabından takipçilerine ve Bizim Hikaye dizisi hayranlarına seslenen başarılı ve güzel oyuncu Hazal Kaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hiç de beceremem vedalaşmayı ama… 70 bölümün sonuna geldik. Tam iki sezon sizlerle olma şansına sahip olduğumuza hala inanamıyorum.” diyen Hazal Kaya, geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bizim Hikaye dizisinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Sevilen dizi sayesinde Türk sinema ve tiyatro dünyasının pek çok usta ismiyle aynı sahneyi paylaşma şansına sahip olduğunu belirten Kaya, bu isimlerden kariyeri ve kendi yaşantısı için çok şey öğrendiğinin de altını çizdi. “Yeteneklerine ve güçlerine her gün çok hayran olduğum yaşları küçük ama kalpleri kocaman oyuncu arkadaşlarım oldu.” diyerek sevilen dizinin genç oyuncu kadrosuna da değinen başarılı oyuncu, bu işinin hayatının en zor dönemlerinde bile en büyük mutluluklara şahit olduğu bir iş olduğunu kaydetti.

“Benim İçin Hep Çok Özel Olacak”

Hazal Kaya tam 2 sezon süren ve 70 bölümün ardından final yaparak Türk televizyon ekranlarına veda eden Bizim Hikaye dizisinin kendi hayatından hep çok özel bir yere sahip olacağının altını çizdi. “İyi ki aldığımız tepkileri hiç umursamadan, korkmadan, sevgiyle ve bütün gücümüzle en iyi bildiğimiz işi yapmışız.

Hoşça kal Bizim Hikaye!” sözleriyle hem final yapan dizi ekibine hem de dizinin sevenlerine seslenen güzel oyuncu, bu dizi sayesinde öğrendiği her şey için de teşekkürü borç bildiğini ifade etti.

Hazal Kaya Hayatı? Hazal Kaya Nereli, Kaç Yaşında?

Son dönemde sosyal medyanın hakkında en çok konuştuğu ünlü isimlerden biri olan Hazal Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda Hazal Kaya’nın hayatı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için ünlü oyuncunun hayatı hakkında bilinmesi gerekenler yazımızda yer alıyor.

1 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Hazal Kaya, ilköğretimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise İstanbul İtalyan Lisesi’nde okumuştur. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans Bölümü’nde tamamlayan Kaya, küçük yaşlarından itibaren sanatın çeşitli dallarıyla beraber büyümüştür.

4,5 yaşında keman dersleri almaya başlayan Hazal Kaya, 7 yaşında da bale eğitimi almıştır. Lise eğitimi sırasında çeşitli ajanslara başvurarak katalog çekimlerinde kamera karşısına geçen Hazal Kaya bu dönem içinde bir içecek firmasının da reklam yüzü seçilmiştir.

Oyunculuk kariyerine 2006 yılında ekranlara gelen Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak başlayan Hazal Kaya, bu dizinin 46. bölümünde Pelin karakterini canlandırmıştır. 2007 yılında henüz lise 2’ye giderken Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynamaya başladı.

Sevilen oyuncu Hazal Kaya, Türk televizyonlarını takip eden geniş kitleler tarafından Aşk-ı Memnu dizisinde gösterdiği performans ile tanınmıştır. Sinemada rol aldığı ilk film ise Çalgı Çengi filmidir.