Savaşçı 76. Bölüm Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Bölümde Neler Yaşanacak?

Fox TV ekranlarını en çok sevilen yapımlarından biri olan Savaşçı dizisi bu hafta yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yapıyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırarak geniş kitleler tarafından takip edilen Savaşçı dizisinde aksiyonun ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Savaşçı dizisi, ekranlara gelecek olan son bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara veda edecek. Sevilen dizinin hayranları tarafından merakla beklenen yeni bölüm öncesinde Fox TV hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden merakla beklenen Savaşçı 76. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini yayınladı. İşte Savaşçı dizisinin sezon finali yapacağı yeni bölüm öncesi dikkat çeken detaylar…

Türk televizyon yapımları arasında gerek senaryosu gerekse de oyunculuklarıyla ayrı bir konuma sahip olan Savaşçı dizisinde hayranları üzecek bir gelişme yaşanıyor. 26 Mayıs Pazar Akşamı saat 20.00’de ekranlardan hayranlarıyla buluşacak olan Savaşçı dizisi final bölümüyle bu sezon ekranlara veda ediyor. Her geçen bölümü aksiyon dolu sahneleriyle izleyici kitlesini ekran başına kilitlemeyi başaran Savaşçı dizisinin sezon finali yapılacak olan bölümünün de aksiyon ve gerilim dolu olması bekleniyor.

Sosyal medya başta olmak üzere internet üzerinde pek çok platformda da hakkında en çok konuşulan konular arasında yer alan Savaşçı dizisi sabırsızlıkla bekleniyor. Sezon finalini kaçırmamak isteyen sevilen dizinin hayranları şimdiden yeni bölüm hakkında konuşmalara başladı. Zira internet üzerinde en çok araştırma yapılan konular arasında Savaşçı 76. bölüm fragmanı hakkında yapılan araştırmalar da yer alıyor. İşte Savaşçı dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklara dair merak edilen tüm detaylar…

Savaşçı 76. Yeni Bölüm Fragmanı Yayında!

Fox TV tarafından hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden dizinin hayranlarına sunulan Savaşçı 76. bölüm fragmanı, bu hafta ekranlara gelecek olan bölümün sezon finali niteliği taşıması açısından oldukça büyük önem taşıyor. Bunun bilincinde olan dizinin takipçileri de Savaşçı yeni bölüm fragmanı hakkında tartışmalara şimdiden başlamış durumda.

26 Mayıs Pazar akşamı yine her hafta olduğu gibi kendi yayın saati olan 20.00’de ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisi geride kalan 4 sezonun ardından da yine aynı sabırsızlıkla beklenmeye devam ediliyor. İşte Savaşçı 76. yeni bölüm fragmanı ve sezon finalinde yaşanacak tüm gelişmeler…

Kılıç Timi Telsiz Kapatıyor

Karargahı büyük bir korku ve endişe sarıyor. Çünkü operasyona çıkan Kılıç Timi’nden bütün çabalara rağmen bir türlü haber alınamıyor. İrtibatın kurulması için harekete geçen Karargah oldukça riskli ancak başarılı olması muhtemel bir yöntem deniyor. Öte yandan Üsteğmen Funda’nın önemli bir ayrıntıyı hemen fark edip, bu ayrıntının üzerine yoğunlaşması, olayların seyrini tamamıyla terse çeviriyor.

Melik’i ortadan kaldırmak için ant içen Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt, hiç hesapta olmayan bir şekilde ellerine bir bilgi geçiyor. Bu bilgi üzerine derhal harekete geçen Yüzbaşılar, operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyor.

Melik, Türk Askeri’nin Nefesini Ensesinde Hissediyor

Öte yandan Melik, Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un kendisinin peşine düştüğünü çevresindeki adamlardan haber alıyor. Bunun üzerine hain planlarına bir yenisini daha ekleyen Melik, Yüzbaşıların operasyonunu boşa çıkarmak için gerekli gördüğü tüm hazırlıkları yaptırıyor.

Türk Askeri’nin nefesini ensesinde hisseden Melik sakinliğini korumak istese de endişeleniyor. Ancak yapacağı hata, yaşamına mal olacağını iyi bilen Melik, bu kapandan kurtulmak için yapması gereken son hamleyi de uygulamaya geçiriyor.

Astsubay Bayram Bombaların İçinde Kalıyor

Savaşçı 76. bölüm fragmanında Astsubay Bayram, yere döşenmiş bomba tuzağını son anda fark ediyor. Ancak hain pusuyu kuran Velid’in uzaktan bomba düzeneğini ateşleyen kumandadaki butona basmasıyla bomba düzeneği büyük bir gürültüyle infilak ediyor. Astsubay Bayram bombaların içinde kaldıktan sonra akıbeti merakla bekleniyor.

Başrollerinde Türk televizyon yapımlarının en sevilen oyuncularından olan Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer ve Bahadır Vatanoğlu’nun rol aldığı Savaşçı dizisi ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle sezon finali yapıyor. Savaşçı, 26 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.