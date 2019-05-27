TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu

Türkiyenin 35 ilinden 62 fotoğraf derneği üye.....

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kongresi TFSD yapıldı yeni Başkan Dr. Sefa Ulukan...

Anıtkabirde saygı duruşunda bulunan Dr.UlukanATAM Sanat konusundaki yol göstericiliğin ışığımız olacak...

Türkiyenin 35 ilinden 62 üye derneğin temsilcilerinin katıldığı ve kısa adı TFSF olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun 9. olağan genel kurulu 27 Nisan 2019 tarihinde Ankarada yapıldı.Genel kurulda başkan ve bazı yönetim kurulu üyeleri değişirken yeni yönetim kurulu başkanlığına Adanadan fotoğraf sanatçısı Dr. Sefa Ulukan getirildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve 35 ilden 62 üye derneğin temsilcileri Dr. Sefa Ulukan başkanlığında 25 Mayısta Anıtkabiri ziyaret ederek Atatürkün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Sanat konusundaki yol göstericiliğin ışığımız olacak

Genel merkezi Ankarada olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun yeni başkanı ve Adana FOTOĞRAFYA temsilcisi Dr.Sefa Ulukan Anıtkabir şeref defterine Türk fotoğraf sanatçıları adına şunları yazdı:

Ulu Önder Atatürk bugün silah arkadaşlarınla kurduğun Türkiye Cumhuriyetinin dört bir köşesinden gelen fotoğraf sanatçıları ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu olarak huzurundayız. Seni her geçen gün daha iyi anlıyor ve artan bir özlemle anıyoruz. Her konuda olduğu gibi sanat konusundaki yol göstericiliğin bizim ışığımız olacaktır. Emanet ettiğin devrimlerin ve cumhuriyetin yılmaz bekçileri olacağız. Huzur içinde uyu Atam.

TFSFna bağlı 62 fotoğraf sanatı derneği var

Türkiyenin Edirneden Erzuruma kadar 35 iline dağılmış 62 fotoğraf sanatı derneğinin bir çatı kuruluşu olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 2003 yılında kuruldu ve geçen 16 yıllık sürede 5.000 kişilik bir yapıya ulaştı.. TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan Anıtkabir ziyareti sonrası bazı açıklamalarda bulundu.

Türkiyede fotoğrafa olan ilginin bu sanata yakışır tarzda yürütülmesinde ve örgütlenmesinde sanatçıların hak ve hukuklarının gözetilmesinde federasyonun çok önemli roller üstlendiğini ortak projelerle Türkiye içinde ve dışında aktif çalışmalar sağlayan bir kurum olduğunu belirten TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan uluslararası alanda da Türkiyeyi en iyi şekilde temsil eden çalışmalar organize edeceklerini söyledi.

Tüm fotoğraf derneklerine yönelik yeni çalışmalar ve ortak etkinlikler planlandı

TFSF yönetimi olarak üye olan ve olmayan tüm fotoğraf derneklerine yönelik yeni çalışmalar ortak etkinlikler planlandığını ve bunların en kısa zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Dr.Ulukan sanat dallarında örgütlenmenin hakların aranmasında bir güç birliği yaratarak çözüme daha süratle ulaşma imkanı tanıdığını sözlerine ilave etti.

Diğer yandan 27 Nisan 2019 tarihinde Ankarada yapılan 9. olağan genel kurulda en az iki yıl süreyle görev alan yönetim ve denetim kurulu üyeleriTFSFnin ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. TFSF Yönetim ve Denetim Kurulunda görev alan kişiler ve bağlı oldukları il ve dernekler de şöyle:

İyiiz EDİRNE/EFOD ve Sezgin SAMSUN/SAMFAD Başkan Yardımcısı Kaşıkcı ANKARA /FSK Gen.Sek.oldu

TFSF Yönetim Kurulu Başkan Dr.Sefa Ulukan ADANAFOTOĞRAFYA Başkan Yardımcısı Serdar İyiiz EDİRNEEFOD /

Örgütlenmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Sezgin- SAMSUN SAMFAD / Eğitimden sorumluGenel Sekreter Yrd. Doç.

Duygu Nazire Kaşıkcı ANKARA FSK Sayman Cengiz Han Günesen - KOCAELİKASK üyeler Deniz Aydemir MUĞLA MUFSAD

Prof. Dr. Erol Özer MERSİN MFDM. Koray Ürkmez - MARMARİS MARFOD Murat Berkyürek ANKARA AFSADOzan Kalendergil - GAZİANTEP GAFSADTülay Emek - İSTANBUL BEYFOTODER

Denetim Kurulu üyeleri Başkan : İbrahim Elman - BALIKESİR ZEYFOD üyeler Ramazan Sinanoğlu- İZMİR İFODCelal Gezici -KONYA KONFAD...Halim Utlu