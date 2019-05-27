Yerli Diyabet Stent Cre8, EuroPCR2019’

Alvimedica, gloabal kardiyoloji dünyasını bir araya getiren EURO PCR‘a 2012 yılından beri Türkiye’den katılım gösteren tek firma olmaya devam ediyor.

Girişimsel kardiyoloji, yenilikçi stent ve kateter üreticisi Alvimedica Medikal Teknolojileri, her yıl Paris’te düzenlenen girişimsel kardiyovasküler tıbbın en önemli kongrelerinden EuroPCR2019'da, ilk diyabetik ilaç salımlı stent (DES) olan Diab8 araştırmasındaki gelişmeleri paylaştı.

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton;

“Diyabet hastalarının tıp teknolojisinde bu önemli atılımdan yararlanacağına inanıyoruz. Alvimedica her zaman yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye ve onların yaşam kalitesini iyileştirerek hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarına cevap verebilecek en yüksek kalitede cihaz ve teknolojiler üretmeye kendini adıyor.”

“Ameliyat odasında yenilikte bir sonraki seviyeyi arayan medikal profesyoneller için, minimal girişimsel medikal teknolojiler odaklı, faaliyet gösteren genç ve dinamik bir şirketiz. Doktorlarla birlikte “beraber geliştirme” yaklaşımıyla çalışarak, girişimsel kardiyolojide henüz karşılanamamış ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyoruz. Dünya çapında büyük öneme sahip bu Kongrede Alvimedica’nın, diyabetik kalp hastalarına yönelik, yenilikçi ürünlerinden olan Cre8™ stentinin yine dünyanın önde gelen kardiyologlarından övgü toplaması bizleri gururlandırıyor.”

Bu yıl EUROPCR 2019’da ALVİMEDİCA TNT Seansında “Diabetes mellitus hastaları için hangi girişimsel strateji? Günlük klinik uygulamalarda PCI’nin zorluklarını anlama” başlıklı oturuma ev sahipliği de yaptı.

Alvimedica, PCR’da yenilikçi stentlerinin bu alandaki dünya devlerinin ürünleriyle aynı arenada yer alıyor. Yüzde yüz Türk sermayeli ilk ve tek yerli stent ve kateter üreticisi olarak, Alvimedica’nın geliştirdiği, özellikle diyabetik hastalarda çok daha iyi çalışan ve yaşam kalitesini yükselten Cre8™ ilaçlı stentin medikal pazarda ilgi görmeye devam ediyor.

Diyabetik hastaların girişimsel kardiyoloji mücadelesine çözüm

EURO PCR 2019 da Alvimedica’nın sergilediği ürünü, Cre8™ stentinin eşsiz DES teknolojisinin diyabet hastalarına fayda ve güvenlik bağlamında nasıl bir çözüm üreteceği tıp çevrelerinin önde gelen uzmanlarına anlatıldı. Bu ürün, patentli abluminal reservuar teknolojisiyle Amphilimus™ formülasyonunun (Sirolimus ve Organik Asit) kontrollü elüsyonu DES faydasında yeni bir mihenk taşı oluşturabiliyor. Bu stentin Bio İndüser yüzey karbon kaplama ile kaplı polimersiz yapısının hasta için güvenliği optimize etmesi bekleniyor.

Diyabet hastalığı, Koroner Arter Hastalığı’ndaki (CAD) en önemli faktörlerden biridir, ölen 3 diyabet hastasından 2’sinin ölüm sebebi CAD’dir. Şu anda, diyabet hastalarındaki girişimsel kardiyoloji (PCI) hala günümüzde ilaç kaplı stentler için bir gelişim alanıdır. Hatta, diyabet hastalarının sonuçları, diyabet hastası olmayan hastalara göre ikinici derecedir. 1. ya da 2. jenerasyon DES, fayda bağlamında beklenen sonucu verememiştir. Ayrıca, diyabet hastası grubunun karışıklığından ve ek hastalıklarının doğal bir sonucu olarak , PCI uygularken cihazın güvenliği de hesaba katılmalıdır.

EUROPCR dünyanın en ilgi gören tıbbi organizasyonu

Avrupa Girişimsel Kardiyoloji Birliği - EAPCI (European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions) tarafından her yıl organize edilen EuroPCR, girişimsel tıbbın en önemli Kongrelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu Kongre 15.000 m2 alanda, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından 11 binden fazla katılımcının yer aldığı, altmıştan fazla canlı vakanın gerçekleştirildiği, dünyanın en ilgi gören tıbbı organizasyonları arasında bulunuyor.

EuroPCR, Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Derneği (EAPCI) yıllık toplantısı ve girişimsel tıpta dünya lideri bir kongredir.

EuroPCR kongresi, kardiyovasküler toplumun kardiyovasküler müdahalelerde bilgi, deneyim ve pratik paylaşması için önemli bir araçtır.

Geçtiğimiz yıldan etkinliklere ait bazı sayılar

• - 11.000+ katılımcı (126 ülke)

• - 8 ükeden 9 canlı vaka yayını

• - 53 Ulusal Topluluklar ve çalışma grupları

• - 2.464 başvuru çağrıları (özetler ve klinik vakalar)

Alvimedica Hakkında

2007 yılında kurulan ve yenilikçi teknoloji ile yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen Alvimedica, ameliyathanede inovasyon alanında hekim ve cerrahlara yeni nesil, minimal-girişimsel sağlık teknolojileri sunmaktadır.

Alvimedica, özel stent tasarımları, hemo ve biyo uyumluluğu arttıran saf karbon kaplamaları ve en gelişmiş teknolojiye sahip ilaç salınımlı stentler gibi eşsiz teknolojik ürünler üretmektedir. Şirketin ürün yelpazesinde son nesil polimersiz ilaç salınımlı stenti: Cre8™ EVO ürününün yanı sıra birinci sınıf çıplak metal stentler, diagnostik ve balon kateterler de bulunmaktadır.

Hastaların daha önce karşılanamayan ihtiyaçlarına hizmet eden, yüksek kalitede cihazlar ve teknolojiler üreten şirketin, ana üretim ve Ar-Ge çalışmaları İtalya ve Türkiye tesislerinde yürütülmektedir. Her yıl genişleyen dağıtım ağı, Türkiye, İtalya, Fransa, Malezya, Singapur ve Tayland’da bulunan 6 direkt satış ofisi, global satış ekibi ve 600’den fazla çalışanı ile dünyada 80’ den fazla ülkeyi sağlık teknolojileri ile buluşturmaktadır.

Alvimedica, girişimsel tıbbi cihazlar alanında, hem endovasküler hem de girişimsel kardiyolojide global olarak kabul gören yenilikçi ürün portföyü ve klinik araştırmalar ve ürün geliştirme alanında yaptığı yatırımlarla daha iyi bir geleceğin inşası için çalışmaktadır.

Alvimedica ile ilgili daha fazla bilgi için: www.alvimedica.com