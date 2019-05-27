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Altındağ'da İlaçlama Çalışmaları

Altındağlı vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Altındağ Belediyesi, ilçede sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı yoğun bir ilaçlama çalışması başlattı.
Altındağ'da İlaçlama Çalışmaları mask
Altındağ'da İlaçlama Çalışmaları mask
Altındağ'da İlaçlama Çalışmaları mask
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Her mahallede haftada en az 2 kez ilaçlama yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor. Altındağ’ın cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından sonra vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekiplerin çöp bırakma alanları, park ve boş arsalarda yaptığı titiz çalışma vatandaşların beğenisini topladı.

Şikayetler Dikkate Alınıyor

Binaların bodrum katlarında ve bahçelerde durağan halde bekleyen su birikintilerinin haşere sayısını arttırdığını ifade eden ekipler, karasinek ve sivrisineklerle etkin mücadele edilebilmesi için vatandaşların 0312 507 01 10 numaralı telefonu arayarak su birikintilerini bildirebileceklerini belirtti. Sosyal Medya ve Altın Masa üzerinden gelen şikâyetleri de dikkate alan ekipler; 06.00 -12.00 ile 16.00 - 22.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

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Bugün 09:53 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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