Altındağ'da İlaçlama Çalışmaları

Her mahallede haftada en az 2 kez ilaçlama yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor. Altındağ’ın cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından sonra vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekiplerin çöp bırakma alanları, park ve boş arsalarda yaptığı titiz çalışma vatandaşların beğenisini topladı.
Şikayetler Dikkate Alınıyor
Binaların bodrum katlarında ve bahçelerde durağan halde bekleyen su birikintilerinin haşere sayısını arttırdığını ifade eden ekipler, karasinek ve sivrisineklerle etkin mücadele edilebilmesi için vatandaşların 0312 507 01 10 numaralı telefonu arayarak su birikintilerini bildirebileceklerini belirtti. Sosyal Medya ve Altın Masa üzerinden gelen şikâyetleri de dikkate alan ekipler; 06.00 -12.00 ile 16.00 - 22.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz