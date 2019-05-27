Abdi İbrahim'de Yeni Atamalar

Öncü adımları ve cesur yatırımlarıyla 107 yıldır Türk ilaç sektörüne yön veren Abdi İbrahimde yeni atama ve görev değişiklikleri gerçekleşti. 13 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Ar-Ge Direktörlüğü görevine José Velada Pazarlama Satış Mükemmelliği Direktörlüğü görevine Emre Kamar getirildi.

JOSÉ VELADA

İlaç sektöründe önemli deneyimleri bulunan Velada yüksek lisans ve doktora eğitimini İspanyadaki Universidad del País Vascoda Kimya Bölümünde tamamladı. Velada 10 yıl boyunca İngiltere Salford Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Kariyerine İngiltere ConvaTecde devam eden Velada Tissuemed ve GlaxoSmithKline firmalarında görev aldı. Sırasıyla İspanyadaki Leon Farmada Ar-Ge Direktörü Nordic Pharmada Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Velada Abdi İbrahim ailesine katılmadan önce Synthon HQda Bilimsel Operasyonlar Başkanlığını yürüttü.

EMRE KAMAR

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kamar İstanbul Üniversitesinde işletme Sakarya Üniversitesinde ise üretim alanında yüksek lisans yaptı. Kamar 2000 yılında Pfizerde Yazılım Çözümleri Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Sırasıyla Satış Etkinliği Uzmanı Satış Etkinliği Sistemi Müdürü Kurumsal Strateji ve Satış Etkinliği Müdürü ve eczane kanallarından sorumlu Retail Müdürü görevlerinde bulundu. Daha sonra Pfizer Türkiyenin de içinde bulunduğu EURIT Bölgesinin satış etkinliğinin pazara giriş stratejilerinin ve müşteri hedef stratejilerinin geliştirilmesinden sorumlu olduğu Bölgesel Müşteri Strateji Liderliği görevini üstlendi. Son olarak Alexionda İş Operasyonları Direktörü olarak görev aldı.