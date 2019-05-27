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Mamak'lı Kursiyerlerin Yıl Sonu Heyecanı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri kursiyerlerini yılsonu sergisi heyecanı sardı.İlk sergi 11 Haziran Salı günü saat 10.00’ da Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde açılacak.
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Mamak'lı Kursiyerlerin Yıl Sonu Heyecanı mask
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Kursiyerlerin yılsonu heyecanı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri kursiyerlerini yılsonu sergisi heyecanı sardı. Aile merkezi kurslarında 27 farklı branşta eğitim alan kursiyerler yaptığı ürünleri vatandaşın beğenisini sunacak. 16 aile merkezinde eğitim gören 4 bin 397 kursiyerin bir yıl boyunca ürettikleri çalışmaların yer alacağı sergilerin ilki 11 Haziran Salı günü saat 10.00’ da Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde açılacak.

Özgüven kazanıyorlar

Aile merkezlerinin Mamak’taki sosyal dönüşümün öncü rolünü üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimiz bu özel adreslerde hem sosyalleşiyor hem de farklı branşlarda aldığı eğitimlerle meslek öğreniyorlar. Kişisel becerilerini geliştirmenin yanı sıra hanım kardeşlerimiz ortaya koyduğu eserlerle özgüven de kazanıyor” dedi.

# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

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