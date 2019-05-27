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Bayramda Yola Çıkmadan Önce Dikkat!

Bayram tatillerinde trafik ciddi derecede artış gösterirken güvenli bir yolculuk için sürücülerin de bazı önlemler alması gerekiyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip GENERALI SIGORTA Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülere tavsiyelerde bulundu.
Bayramda Yola Çıkmadan Önce Dikkat! mask
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Aracınızı Son Bir Kez Kontrol Edin

Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak olanların ilk ve en dikkat etmesi gereken konu aracın son kez kontrol edilmesidir. Aracın bakımı ve analizleri yapılmadan yola çıkmak tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bilirkişi yardımıyla direksiyon pedallar motor klima ve lastikler yola çıkmadan mutlaka denetlenmelidir.

Kasko ve Trafik Poliçelerini İhmal Etmeyin

Trafik kazalarında artış yaşanan bayram dönemlerinde hem araçların güvenliği hem de bütçelerinin korunması adına yola çıkmadan önce sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. Her bütçe ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen Benim Kaskom ürünü sürücülerin hızlı ve zahmetsiz kasko edinmelerine aynı zamanda bütçeden de tasarruf etmelerine olanak sunmaktadır.

Yolculuk Öncesi İyi Uyuyun

Bayram tatili dolayısıyla çıkılacak uzun yolculuk öncesinde iyice dinlenilmelidir. Aksi takdirde yola çıkıldığında sürücünün dikkat dağınıklığı yaşama olasılığı artış göstermektedir.

Rahat Giyisilieri Tercih Edin

Yola çıkmadan önce fiziksel olarak rahat olmak gerektiği unutulmamalıdır. Özelilikle de sürüş esnasında rahatsızlık yaratmayacak ayakkabılar tercih edilmelidir.

Mola Vermekten KaçınmayınYorgunluk sürücünün dikkatinin dağılmasına sebep olmaktadır. Yolculuk sırasında yolun uzunluğuna göre sık sık mola verilmelidir.Az sayıda ve uzun süreli molalar yerine daha fazla ve az süreli molalar tercih edilmelidir.

Aracınızda Aperatif Yiyeceek ve İçecekler Bulundurun

Uzun yolculuklar sırasında her zaman mola verme imkanı olmayabilir. Araçta aperatif yiyecekler ve içecekler bulundurmak özellikle yoğun trafik anlarında araç içindekilere fazlasıyla yardımcı olacaktır.

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Bugün 11:23 TSİ Ankara/ Çankaya- Yaşam

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