Bayramda Yola Çıkmadan Önce Dikkat!

Aracınızı Son Bir Kez Kontrol Edin
Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak olanların ilk ve en dikkat etmesi gereken konu aracın son kez kontrol edilmesidir. Aracın bakımı ve analizleri yapılmadan yola çıkmak tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bilirkişi yardımıyla direksiyon pedallar motor klima ve lastikler yola çıkmadan mutlaka denetlenmelidir.
Kasko ve Trafik Poliçelerini İhmal Etmeyin
Trafik kazalarında artış yaşanan bayram dönemlerinde hem araçların güvenliği hem de bütçelerinin korunması adına yola çıkmadan önce sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. Her bütçe ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen Benim Kaskom ürünü sürücülerin hızlı ve zahmetsiz kasko edinmelerine aynı zamanda bütçeden de tasarruf etmelerine olanak sunmaktadır.
Yolculuk Öncesi İyi Uyuyun
Bayram tatili dolayısıyla çıkılacak uzun yolculuk öncesinde iyice dinlenilmelidir. Aksi takdirde yola çıkıldığında sürücünün dikkat dağınıklığı yaşama olasılığı artış göstermektedir.
Rahat Giyisilieri Tercih Edin
Yola çıkmadan önce fiziksel olarak rahat olmak gerektiği unutulmamalıdır. Özelilikle de sürüş esnasında rahatsızlık yaratmayacak ayakkabılar tercih edilmelidir.
Mola Vermekten KaçınmayınYorgunluk sürücünün dikkatinin dağılmasına sebep olmaktadır. Yolculuk sırasında yolun uzunluğuna göre sık sık mola verilmelidir.Az sayıda ve uzun süreli molalar yerine daha fazla ve az süreli molalar tercih edilmelidir.
Aracınızda Aperatif Yiyeceek ve İçecekler Bulundurun
Uzun yolculuklar sırasında her zaman mola verme imkanı olmayabilir. Araçta aperatif yiyecekler ve içecekler bulundurmak özellikle yoğun trafik anlarında araç içindekilere fazlasıyla yardımcı olacaktır.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz