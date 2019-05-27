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Üniversite Sınavına 3 Hafta Kala Adaylara Öneriler

35 yıllık yayıncılık tecrübesi ve uyguladığı dershane+okul eğitim modeli ile binlerce öğrencinin ulusal ve uluslararası en prestijli üniversitelere yerleşmesini sağlayan Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, milyonlarca adayın ter dökeceği YKS’ye 3 hafta kala, sınava girecek adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.
Üniversite Sınavına 3 Hafta Kala Adaylara Öneriler mask
Üniversite Sınavına 3 Hafta Kala Adaylara Öneriler mask
Üniversite Sınavına 3 Hafta Kala Adaylara Öneriler mask
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YKS’ye 3 HAFTA KALA, NESİBE AYDIN’dan SINAV KAZANDIRAN TÜYOLAR!

Ne Kadar Antrenman Yaparsanız, O Kadar Hızlı Koşarsınız!

15 Haziran’da yapılacak TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) belirleyici faktörün soruları “hızlı ve doğru çözmek” olduğunu vurgulayan uzmanlar, adaylara; “Süre tutarak uygulayacağınız deneme sınavları, eksiklerinizi görmek ve sınavda uygulayacağınız stratejiyi oluşturmak için en iyi yöntemdir. TYT’de soruları çok dikkatli okuyarak anlayan, anladığını yorumlayabilen adaylar, bir adım önde olacaktır. Matematik, Fizik, Kimya gibi sayısal becerileri ölçen sorularda detay değil, temel bilgilerin sorulacağını unutmayın. Bu nedenle, özellikle Fen sorularını daha basit düzeyde düşünmeye çalışın. Sözel yeteneği ölçen sorularda ise, kavram bilgisi, kavramlar arası bağ kurma yetisi, okuduğunu anlama ve yorumlamayı ölçme amaçlanmaktadır. Sayısal veya sözel sorularının çok uzun anlatımlı olanlarından korkmayın; bu sorular genelde kolay sorulardır. Çünkü, temel bilgiler sorunun içinde verildiğinden, soruyu dikkatle okuyarak anlamanız önemlidir.

Son güne kadar her akşam uyumadan önce yarım saat kitap okumak hem zihninizi dinlendirecek hem de anlama ve yorumlama yetinizi geliştirecektir. Unutmayın; TYT, yorumlama gücünüzü ve hızınızı ölçen bir maratondur. Ne kadar antrenman yaparsanız, o kadar hızlı koşarsınız! TYT’nin ŞİFRESİ, son güne kadar çok soru çözmek ve eksiklerinizi iyi belirlemektir.” tavsiyelerinde bulundular.

Rotanızı Doğru Belirlerseniz, Hedefe Ulaşırsınız!

16 Haziran’da uygulanacak olan AYT’nin (Alan Yeterlilik Testi) ise bilgiyi ölçmeye ve kullanmaya yönelik bir sınav olduğunun altını çizen Nesibe Aydın Okulları uzmanları, “Tekrar edilmeyen bilgi, unutulmaya mahkûmdur. Bu nedenle, son güne kadar yapacağınız tekrarlar, bilginin kalıcılığını sağlayacaktır. Matematik, Fizik ve Kimya gibi sayısal yetkinliği ölçen sorularda başarılı olmanın yolu, teoremleri, temel ve soyut kavramları iyi bilmekten geçmektedir. Türk Dili, Felsefe ve Tarih gibi sözel becerileri ölçen sorularda ise, MEB kazanımlarını sürekli tekrar etmeli ve ders çalışırken not almalısınız. AYT sorularını çözmek için bir konuyu çok iyi bilmenin tek başına yeterli olmadığını, farklı konulardaki bilgilerini harmanlayarak yorumlayan adayların daha başarılı olacaklarını asla unutmayın. Bu nedenle eksik olduğunuz konuları iyi belirleyin ve mutlaka bu eksiklerinizi giderin. AYT’nin ŞİFRESİ, son güne kadar, doğru ve planlı çalışmaktır.” dediler.

Çalışma temposunun azaldığı ve heyecanın doruğa çıktığı bu dönemde en önemli unsurun motivasyon olduğunu ve adayların yapamadıklarına değil, yapabildiklerine odaklanarak kendilerini motive etmeleri gerektiğini belirten Nesibe Aydın Okulları Uzmanları, inancını koruyarak çalışma temposunu arttıran adayların hedeflerine mutlaka ulaşacaklarının altını çizdiler.

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Bugün 11:28 TSİ Ankara/ Haymana- Eğitim

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