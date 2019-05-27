Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!

25 yıldır 8 ülkede dijitalleşme alanında ilklere imza atan 9.000den fazla çalışanıyla İngiltere İspanya İtalya Fransa ABD Kanada Hindistan ve Meksikada faaliyet gösteren İngiltere merkezli Admiral Groupun bünyesinde yer alan fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram tatilleri sırasında yaşanan trafik yoğunluğuna ve bağlı olarak gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarına dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülkemizde yaşanan trafik kazalarında meydana gelen can kayıplarında 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13lük bir azalma yaşanmasına rağmen maddi hasara yol açan trafik kazaları halen toplam trafik kazaları içinde en yüksek oranı oluşturuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmet Başkanlığının araştırması 2018 yılında gerçekleşen toplam 428.074 trafik kazasının 241.652sinin maddi hasarlı kaza olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak düzenlediği maddi hasarlı kazaların sayısı bu rakamı daha da artırıyor. Trafik Hizmet Başkanlığının 2019 yılına ilişkin verdiği istatistikler bu trendin 2019 yılında da sürdüğünü ortaya koyuyor.

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Bayram Tatillerinin Trafik Kazalarına Etkileri araştırması da ülkemizde trafik kazalarının özellikle bayram tatili dönemlerinde artış gösterdiğini kaydediyor. Söz konusu kazaları dikkate alan sürücülerin bayram tatilleri öncesinde internet arama motorlarında trafik sigortası ve kasko seçeneklerini araştırdıkları gözlemleniyor.

Bayram Tatili Öncesi Aracınızı Güvenceye Alın

Trafik kazalarına ilişkin sayısal verilerin trafik sigortası ve özellikle kasko yaptırmanın önemine işaret ettiğini söyleyen TAMONIKI.COM Ceosu Elif Aksoy YENIDÜNYA Trafik kazalarında en yüksek oranı oluşturan maddi hasarlı kazalara karşı araç sahiplerinin kendilerini ve araçlarını güven altına almaları gerekiyor. Bu doğrultuda araç sahipleri kendilerine en uygun trafik sigortası ve kasko seçeneklerini araştırmaya devam ediyor şeklinde konuştu.

Trafik kazalarına bakıldığında kaza sayısının artış eğilimi sergilediğini de belirten Yenidünya sözlerine şöyle devam etti: Araç sahiplerinin Ramazan Bayramında yola çıkmadan önce trafik sigortası ve kaskolarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Tamoniki.com olarak aracına trafik sigortası ve kasko yaptırmak isteyenlerle anlaşmalı sigorta şirketlerini biraraya getiriyor ve kullanıcıların birkaç dakika içerisinde en avantajlı sigorta ve kasko tekliflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

TAMONIKI.COM Hakkında

25 yıldır 8 ülkede dijitalleşme alanında ilklere imza atan 9.000den fazla çalışanıyla İngiltere İspanya İtalya Fransa ABD Kanada Hindistan ve Meksikada faaliyet gösteren Admiral Group bünyesinde yer alan sigorta karşılaştırma sitesi Tamoniki.com sigortacılık sektörünün dijitalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Güçlü teknolojik altyapısıyla trafik sigortası ve kasko yaptırmak isteyenleri kolay hızlı ve kişiye özel tekliflere yönlendiren Tamoniki.com anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinin doğru müşterilerilerle daha hızlı buluşmalarını sağlar. Sadece karşılaştırma yapan yeni iş modeliyle sigortacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Tamoniki.com kullanıcılarına yeni dijital çözümler sunma yönündeki çalışmalarına devam etmektedir.