’Nöbetçi Tiyatro’da Bu Hafta ‘Ben Ödüyorum’ Oyunu Sahnelenecek

’Nöbetçi Tiyatro’da Bu Hafta ‘Ben Ödüyorum’ Sanatseverlerle Buluşuyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği projede beğeniye sunduğu oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi topluyor.

Projenin ikinci haftasında Trabzon Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Ben Ödüyorum’ Küçük Tiyatro Sahnesinde perdelerini açıyor.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in dilimize çevirdiği ve Vladlen Alexandrov'un yönetmenliğini yaptığı oyun, para vererek oluşturulan kurmaca yaşamla yüzleşmenin hüzünlü ve neşeli halleri ile ’insan mutlu olabilir mi’ sorusunu sorgulatıyor.

İçinde barındırdığı derin hüznü, komediyle birleştiren hayat bit tiyatrodur, tiyatro da bir hayattır düşüncesi ile yazılan oyunda, aşkta aldatılmış ve dostlukta satılmış yalnız ve mutsuz bir erkeğin, aile mutluluğunu parayla satın almak istemesi anlatılıyor.

Dekor Tasarımının Vladlen Alexandrov’a, kostüm tasarımının Fatma Sarıkurt’a, ışık tasarımının Nihat Bahar’a, koreografisinin Meltem Atagün’e ve müziklerinin Kaan Uzuner’e ait olduğu oyunda; M. Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Songül Natır rol alıyor.

Oyun, 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00’de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek.