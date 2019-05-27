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TDK'nin İnternet Sitesinde 'Bilgi Yarışması' Yoğunluğu

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, televizyonlarda ve cep telefonu uygulamalarında düzenlenen bilgi yarışmaları başladığında TDK sayfasına girişlerin çok fazla olduğunu söyledi.
TDK'nin internet sitesinde 'bilgi yarışması' yoğunluğu mask
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Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, TDK'nin internet sitesi ve bünyesindeki sözlüğün kelimelerin anlamlarını öğrenmekte başvurulan başlıca kaynaklardan olduğuna işaret ederek, "Son dönemlerde televizyonlarda ve cep telefonu uygulamalarıyla birçok bilgi yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalar başladığı an, Türk Dil Kurumunun sayfasına, Türkçe sözlüğüne aramak için yapılan girişin çok fazla olduğunu tespit ettik" dedi.

Gülsevin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulduğu 1932'den bu yana TDK'nin çalışmalarının güncel şekilde devam ettiğini anlattı.

TDK'nin internet adresinin de yoğun şekilde kullanıldığını belirten Gülsevin, "www.tdk.gov.tr" adresinde sözlükler, yayınlar, kütüphane, çalışmalar ve uygulamalar gibi birçok hizmetin yer aldığını ifade etti.

TDK'nin Türkçe sözlüğünün en prestijli sözlük olduğunun altını çizen Gülsevin, şunları kaydetti:

"Türk Dil Kurumunun sözlüğü en yaygın kullanılan sözlüktür. Son dönemlerde televizyonlarda ve cep telefonu uygulamalarıyla birçok bilgi yarışması düzenleniyor. Televizyonlarda bu yarışmalar başladığı an, sorular sorulduğu an, Türk Dil Kurumunun sayfasına Türkçe sözlüğüne aramak için yapılan girişin çok fazla olduğunu tespit ettik. Sözlük dendiği zaman başvuru kaynağı Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğüdür. Yarışmaları izleyenler sorulan sorulardaki bilmedikleri kelimelerin anlamlarını aramak için internet adresimizdeki 'Güncel Türkçe Sözlük' bölümünden arama yaptırıyor."

Gülsevin, özellikle televizyonlarda bilgi yarışmalarının yayınlandığı günlerde sitenin ziyaret sayısının büyük oranda artığını belirtti.

Güncel sözlük cep telefonlarına girecek

Kurumun internet sitesindeki "Güncel Türkçe Sözlük" bölümünün cep telefonlarında kullanılabilmesi için çalışma yaptıklarını aktaran Gülsevin, "Güncel sözlüğün telefonlarda kullanılması için uygulama çalışması başlattık, bunda da sona gelindi. Yakın bir zamanda vatandaşlarımıza sunacağız." bilgisini paylaştı.

Kurum içi projelerle Türk dilini farklı yönleriyle araştırmaya ve incelemeye devam ettiklerin dile getiren Gülsevin, şunları kaydetti:

"Türkçe'nin çeşitli sözlüklerinin hazırlanması var olanların da güncellenmesi, geliştirilmesi çalışmalarımız da sürüyor. Türk Dil Kurumunca hem sözlük hem de dil çalışmaları yapılıyor. Yapılan bilimsel çalışmalara proje destekleri veriliyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Türkiye'deki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kaydıyla Türk Dili Edebiyatı, Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretmenliği, Dil Bilimi gibi bölümlerde okuyanlara burslar vermeye de devam ediliyor. Burs sayılarımıza da artırmaya çalışıyoruz ayrıca çeşitli üniversitelerin düzenlediği bilimsel toplantılara iş birliği olarak ya da destek olarak maddi, akademik katkılarda bulunmaya devam ediyoruz."

Bugün 12:04 TSİ AA Edirne- Kültür - Sanat

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