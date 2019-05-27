Pursaklar’da Konser Şöleni Gerçekleşti

On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı etkinliklerinin dolu dolu geçtiği Ankara’ nın Pursaklar ilçesinde sanatçılar da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi’nin Şehit Salim Akgül Parkı’ndaki ve Saray Kent Meydanındaki geleneksel Ramazan Ayı etkinliklerinde İlahi Sanatçısı Hanifi Sezer ve Ünlü Sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Ünlü Sanatçılar 1 saat boyunca sevenlerine sevilen eserlerini okudu.

Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ufuk Sipahi konser sonrasında Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin’in selamlarını ileterek sanatçılara çiçeklerini takdim etti.