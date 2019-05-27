Çankaya Kent Konseyi Yeni Başkanını Seçti

Bünyesindeki 350 sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcisi ile Türkiye’nin en önemli kent konseylerinden biri olan Çankaya Kent Konseyi'nin yeni yönetimi belirlendi. Çankaya Kent Konseyinin 6’ncı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Mustafa Coşar, 162 delegenin 117’sinin oyunu alarak Çankaya Kent Konseyi’nin yeni başkanı oldu.

'KENT, O KENTTE YAŞAYANLARINDIR'

Çankaya Kent Konseyi'nin 6’ncı Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Kent Konseyi'nin ve Çankaya Semt Meclislerinin kent için katılımcı demokrasinin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Yeni dönemde de Çankaya Kent Konseyi ve genel kurul üyeleriyle yeni çalışmalara imza atacaklarını belirten Taşdelen, "Kent o kentte yaşayanlarındır. Kenti yönetenlerin 'ben yaptım oldu' anlayışı kabul edilemez. Çankaya Kent Konseyinin gündemi Çankaya olacak. Kent Konseyi ile birlikte Çankaya’ya daha iyi nasıl hizmet veririz diye konuşacağız. Halkın derdine derman olacağız, halkın yanında olacağız. Bizler salon konseyi değil sokak konseyi olacağız. Biz katılımcılığı, demokratik süreçleri, şeffaflığı, hesap verebilirliği savunuyoruz" dedi.